Грибна ікра на зиму: смакує і до картопельки, і до макаронів, і на хліб

Грибна ікра — смачна закуска, яку можна намазати на шматочок хліба, брати як начинку для вареників, зраз чи пиріжків, готувати соус до макаронів.
Для рецепта грибної ікри підійдуть різні лісові гриби — наприклад, польські, підосиновики, моховики чи опеньки.
Грибна ікра на зиму: рецепт
Інгредієнти
- лісові гриби — 2 кг;
- ріпчаста цибуля — 300 г;
- морква — 300 г;
- часник — 20 г;
- рослинна олія — 100 мл;
- сіль — 1 ст. л.;
- оцет 9% — 1 ст. л.;
- сухий чебрець — ½ ч. л. (за бажанням)
Вага грибів у рецепті вказана вже після очищення.
Як приготувати домашню грибну ікру на зиму
- Гриби очисти, добре промий і наріж великими шматками. За бажанням можна прибрати трубчастий шар під капелюшками — тоді готова ікра буде більш зернистої текстури.
- Поклади гриби у велику кількість води та вари 10 хвилин після закипання.
- Готові гриби відкинь на друшляк і промий холодною водою. Після варіння з 2 кг свіжих очищених грибів має залишитися приблизно 1,5 кг.
- Цибулю наріж довільними шматочками, а моркву натри на великій тертці. Обсмаж овочі на рослинній олії 4–5 хвилин.
- З’єднай варені гриби з обсмаженими цибулею та морквою, а потім пропусти все через м’ясорубку. Краще використовувати решітку з великими отворами, хоча підійде і середня.
- Переклади грибну масу в каструлю з товстим дном, великий казан або вок. Додай рослинну олію, сіль і чебрець. Тушкуй близько 20 хвилин на помірному вогні, регулярно перемішуючи, щоб маса не пригоріла.
- Наприкінці додай подрібнений часник та оцет. Перемішай і прогрій ще приблизно 5 хвилин.
- Готову гарячу ікру розклади у стерилізовані банки та накрий стерилізованими кришками. Закрути. Переверни банки догори дном на чистий рушник і залиш до повного охолодження.
Така грибна ікра добре зберігатиметься всю зиму у прохолодному місці без перепадів температури.
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Джерело фото: Рinterest.
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