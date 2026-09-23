Грибна ікра на зиму: смакує і до картопельки, і до макаронів, і на хліб

Грибна ікра — смачна закуска, яку можна намазати на шматочок хліба, брати як начинку для вареників, зраз чи пиріжків, готувати соус до макаронів.

Для рецепта грибної ікри підійдуть різні лісові гриби — наприклад, польські, підосиновики, моховики чи опеньки.

Грибна ікра на зиму: рецепт

Інгредієнти

лісові гриби — 2 кг;

ріпчаста цибуля — 300 г;

морква — 300 г;

часник — 20 г;

рослинна олія — 100 мл;

сіль — 1 ст. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.;

сухий чебрець — ½ ч. л. (за бажанням)

Вага грибів у рецепті вказана вже після очищення.

Як приготувати домашню грибну ікру на зиму

Гриби очисти, добре промий і наріж великими шматками. За бажанням можна прибрати трубчастий шар під капелюшками — тоді готова ікра буде більш зернистої текстури. Поклади гриби у велику кількість води та вари 10 хвилин після закипання. Готові гриби відкинь на друшляк і промий холодною водою. Після варіння з 2 кг свіжих очищених грибів має залишитися приблизно 1,5 кг. Цибулю наріж довільними шматочками, а моркву натри на великій тертці. Обсмаж овочі на рослинній олії 4–5 хвилин. З’єднай варені гриби з обсмаженими цибулею та морквою, а потім пропусти все через м’ясорубку. Краще використовувати решітку з великими отворами, хоча підійде і середня. Переклади грибну масу в каструлю з товстим дном, великий казан або вок. Додай рослинну олію, сіль і чебрець. Тушкуй близько 20 хвилин на помірному вогні, регулярно перемішуючи, щоб маса не пригоріла. Наприкінці додай подрібнений часник та оцет. Перемішай і прогрій ще приблизно 5 хвилин. Готову гарячу ікру розклади у стерилізовані банки та накрий стерилізованими кришками. Закрути. Переверни банки догори дном на чистий рушник і залиш до повного охолодження.

Така грибна ікра добре зберігатиметься всю зиму у прохолодному місці без перепадів температури.

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Джерело фото: Рinterest.

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