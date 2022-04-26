Эксклюзив

Как не потерять последнее во время войны? Подробно о кредитах, депозитах и правилах ведения личного бюджета

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 апреля 2022, 13:00
Як вести бюджет під час війни
Фото: Unsplash, Pexels

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