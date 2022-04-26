Как не потерять последнее во время войны? Подробно о кредитах, депозитах и правилах ведения личного бюджета

Несмотря на то, что экономика страны должна работать и люди должны, по возможности, жить по-прежнему, все равно нужно стараться экономить.
В этот период уместно уделить внимание своему бюджету. Независимый финансовый советник Алексей Драчов специально для Вікон рассказал о том, как вести бюджет, можно ли хранить деньги на депозите во время войны, а также объяснил, что делать с кредитами.
Алексей отмечает: важно понимать, что бюджет — это лишь инструмент реализации чего-либо. Прежде всего, инструмент для управления своими финансами.
Существует поговорка — либо ты управляешь деньгами, либо деньги управляют тобой.
Существует поговорка — либо ты управляешь деньгами, либо деньги управляют тобой.
Поэтому бюджетом следует заниматься постоянно и системно, а не только в такие трагические моменты.
— Мы должны знать, что существует три вида бюджета. В зависимости от разницы между прибылью и расходами, это профицитный, нулевой и дефицитный.
Как можно увеличить прибыль? Увеличивать доходы и сокращать расходы. Пытаться использовать все возможные инструменты: подработки, социальная помощь, жизнь по средствам.
Мы понимаем, что в условиях войны у нас есть очень много переселенцев, как внутренних, так и выехавших за границу.
В связи с этим расходная часть может возрасти, ведь люди переехали, им приходится снимать и платить за жилье.
Важно пересмотреть свои потребительские привычки и, соответственно, меньше тратить деньги.
Важно пересмотреть свои потребительские привычки и, соответственно, меньше тратить деньги.
— Надо стараться делать так, чтобы бюджет в такой ситуации был хотя бы нулевым. А по возможности стараться делать его профицитным и накапливать деньги на непредсказуемые ситуации.
Кроме того, важно иметь подушку безопасности, какую-нибудь резервную сумму.
Кроме того, важно иметь подушку безопасности, какую-нибудь резервную сумму.
Она должна составлять от трех до 12 месяцев расходной части. Этот резерв должен быть наличными. Есть ряд факторов, влияющих на формирование резерва, например, востребованность профессии.
До войны украинцы хранили свои средства в банках, в основном под годовыми ставками на депозите. Таким образом, они могли получать небольшой доход. Однако с начала полномасштабного вторжения люди пошли забирать деньги, потому что боялись, что они исчезнут или будут заморожены.
Наша власть и НБУ готовились, прежде всего, к таким возможным проблемам. Банковская система у нас была подчищена, и на сегодня она достаточно стабильна.
Наша власть и НБУ готовились, прежде всего, к таким возможным проблемам. Банковская система у нас была подчищена, и на сегодня она достаточно стабильна.
Алексей отмечает, что в нашей банковской системе есть более крупные и мелкие игроки.
— Если мы говорим о крупных национальных или международных банках, они надежны, мы видим, что за два месяца войны они не прекратили работу.
Как отмечает эксперт, за время войны депозиты в некоторых банках выросли даже на 9%.
— Бояться, что деньги сгорят, не стоит. Кроме того, нужно иметь в виду, что власти и НБУ ввели 100% выплату по депозитам физическим лицам на время военного положения.
Даже если банк уходит с рынка, то фонд гарантирования выплат физических лиц полностью вернет средства, которые были на депозите.
Даже если банк уходит с рынка, то фонд гарантирования выплат физических лиц полностью вернет средства, которые были на депозите.
Эксперт говорит, что в нашей стране нет признаков того, что финансовый рынок может рухнуть. Соответственно, надежные банки можно рассматривать для депозитов.
Следует обратить внимание на топ-10 банков Украины или банки с иностранным капиталом и не вкладывать средства в сомнительные банки.
Банки Украины на период военного положения отменяли ежемесячные начисления процентов по кредитам, но Алексей все равно не советует их брать. Лучше всего покупать какую-то вещь сразу за полную сумму.
Другая история с кредитами для развития бизнеса. Там отличаются условия, но все равно мы не знаем, как ситуация в стране будет развиваться дальше.
Когда премьер-министр Украины заявил об отмене таможенной пошлины на границе, украинцы обрадовались. Многие граждане захотели осуществить давний замысел и пригнать авто из-за границы.
— Серьезные покупки, например недвижимость или машина, всегда нужно вносить в личный финансовый план. Тогда мы понимаем, когда покупаем, что покупаем и какая сумма средств нам нужна.
Также Алексей говорит, что нужно задавать себе вопрос: “Зачем мне эта покупка?”
Также Алексей говорит, что нужно задавать себе вопрос: “Зачем мне эта покупка?”
Если это машина, то стоит задуматься — я ее покупаю сейчас, потому что просто хочу, или же я могу открыть бизнес, например, доставку или такси.
Алексей Драчов говорит, что рекомендации будут те же, что и для не военного времени:
С начала полномасштабной войны многие потеряли работу и вынуждены были сменить сферу деятельности, чтобы заработать. Ранее мы рассказывали о том, как найти работу во время войны и какие профессии пользуются спросом.