Как не потерять последнее во время войны? Подробно о кредитах, депозитах и правилах ведения личного бюджета

Несмотря на то, что экономика страны должна работать и люди должны, по возможности, жить по-прежнему, все равно нужно стараться экономить.

В этот период уместно уделить внимание своему бюджету. Независимый финансовый советник Алексей Драчов специально для Вікон рассказал о том, как вести бюджет, можно ли хранить деньги на депозите во время войны, а также объяснил, что делать с кредитами.

Личный бюджет во время войны

Алексей отмечает: важно понимать, что бюджет — это лишь инструмент реализации чего-либо. Прежде всего, инструмент для управления своими финансами.

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Существует поговорка — либо ты управляешь деньгами, либо деньги управляют тобой.

Поэтому бюджетом следует заниматься постоянно и системно, а не только в такие трагические моменты.

— Мы должны знать, что существует три вида бюджета. В зависимости от разницы между прибылью и расходами, это профицитный, нулевой и дефицитный.

Профицитный — расход меньше дохода.

— расход меньше дохода. Нулевой — когда тратим то, что заработали, и выходим в ноль.

— когда тратим то, что заработали, и выходим в ноль. Дефицитный — когда расходы больше дохода.

Как можно увеличить прибыль? Увеличивать доходы и сокращать расходы. Пытаться использовать все возможные инструменты: подработки, социальная помощь, жизнь по средствам.

Мы понимаем, что в условиях войны у нас есть очень много переселенцев, как внутренних, так и выехавших за границу.

В связи с этим расходная часть может возрасти, ведь люди переехали, им приходится снимать и платить за жилье.

Важно пересмотреть свои потребительские привычки и, соответственно, меньше тратить деньги.

— Надо стараться делать так, чтобы бюджет в такой ситуации был хотя бы нулевым. А по возможности стараться делать его профицитным и накапливать деньги на непредсказуемые ситуации.

Кроме того, важно иметь подушку безопасности, какую-нибудь резервную сумму.

Она должна составлять от трех до 12 месяцев расходной части. Этот резерв должен быть наличными. Есть ряд факторов, влияющих на формирование резерва, например, востребованность профессии.

О надежности депозитов во время войны

До войны украинцы хранили свои средства в банках, в основном под годовыми ставками на депозите. Таким образом, они могли получать небольшой доход. Однако с начала полномасштабного вторжения люди пошли забирать деньги, потому что боялись, что они исчезнут или будут заморожены.

Наша власть и НБУ готовились, прежде всего, к таким возможным проблемам. Банковская система у нас была подчищена, и на сегодня она достаточно стабильна.

Алексей отмечает, что в нашей банковской системе есть более крупные и мелкие игроки.

— Если мы говорим о крупных национальных или международных банках, они надежны, мы видим, что за два месяца войны они не прекратили работу.

Как отмечает эксперт, за время войны депозиты в некоторых банках выросли даже на 9%.

— Бояться, что деньги сгорят, не стоит. Кроме того, нужно иметь в виду, что власти и НБУ ввели 100% выплату по депозитам физическим лицам на время военного положения.

Даже если банк уходит с рынка, то фонд гарантирования выплат физических лиц полностью вернет средства, которые были на депозите.

Эксперт говорит, что в нашей стране нет признаков того, что финансовый рынок может рухнуть. Соответственно, надежные банки можно рассматривать для депозитов.

Следует обратить внимание на топ-10 банков Украины или банки с иностранным капиталом и не вкладывать средства в сомнительные банки.

О кредитах во время войны

Банки Украины на период военного положения отменяли ежемесячные начисления процентов по кредитам, но Алексей все равно не советует их брать. Лучше всего покупать какую-то вещь сразу за полную сумму.

Другая история с кредитами для развития бизнеса. Там отличаются условия, но все равно мы не знаем, как ситуация в стране будет развиваться дальше.

Большие покупки

Когда премьер-министр Украины заявил об отмене таможенной пошлины на границе, украинцы обрадовались. Многие граждане захотели осуществить давний замысел и пригнать авто из-за границы.

— Серьезные покупки, например недвижимость или машина, всегда нужно вносить в личный финансовый план. Тогда мы понимаем, когда покупаем, что покупаем и какая сумма средств нам нужна.

Также Алексей говорит, что нужно задавать себе вопрос: “Зачем мне эта покупка?”

Если это машина, то стоит задуматься — я ее покупаю сейчас, потому что просто хочу, или же я могу открыть бизнес, например, доставку или такси.

Советы ведения бюджета во время войны

Алексей Драчов говорит, что рекомендации будут те же, что и для не военного времени:

старайся подходить к своим финансам рационально, а не эмоционально;

определи свои цели;

веди учет и контроль личных финансов (особенно актуально в военное время);

бюджет должен быть профицитным;

лишние деньги — храни их с учетом возможностей сегодняшней финансовой системы;

много лишних денег — инвестиру их с учетом финансового плана и рисков, которые сейчас реализовались в стране.

С начала полномасштабной войны многие потеряли работу и вынуждены были сменить сферу деятельности, чтобы заработать. Ранее мы рассказывали о том, как найти работу во время войны и какие профессии пользуются спросом.