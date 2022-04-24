В Украине изменили условия бесплатной растаможки авто — как именно

С 25 апреля растаможить автомобиль для собственных нужд из стран Европейского Союза без оплаты пошлин можно будет только на семи пунктах пропуска. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в своем Telegram-канале.

Почему ограничили пункты для растаможки авто

По словам Найема, уже более двух суток на пунктах пропуска западной границы стоят огромные очереди. Причиной стала отмена таможенной пошлины и, как следствие, резкий рост импорта легковых автомобилей.

Оформление новых транспортных средств объективно занимает много времени, поэтому в огромных очередях круглосуточно простаивают волонтеры с гуманитарными грузами: снаряжением для бойцов, продуктами питания и медикаментами, — отметил чиновник.

Он добавил, что законодательство ЕС не разрешает создавать отдельные полосы для гуманитарных грузов. Поэтому власти хотят решить проблему на пунктах пропуска с украинской стороны.

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Где можно растаможить авто для собственных нужд

Украинцы смогут растаможить автомобили для собственных нужд из Евросоюза на следующих пунктах пропуска:

На польской границе: Угринов, Грушев, Смельница, Устилуг.

границе: Угринов, Грушев, Смельница, Устилуг. На словацкой границе: М. Березный.

границе: М. Березный. На венгерской границе: Давинково, Косино.

Ограничения начнут действовать с 00:00 25 апреля.

Злоупотребление льготами для ВСУ и волонтеров

Мустафа Найем рассказал, что некоторые украинцы злоупотребляют льготами для Вооруженных сил Украины и волонтеров. Это в свою очередь удивляет западных партнеров.

Их, например, шокируют промышленные масштабы импорта “для нужд ВСУ” автомобилей класса “люкс”, — сказал замминистра.

За восемь дней после отмены пошлин в страну было импортировано 14 300 легковых автомобилей, в том числе десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн грн.

Под видом гуманитарной помощи также ввезли разных тканей на 360 млн грн и мобильных телефонов на почти 200 млн грн.

Думаю, в ближайшее время мы с коллегами из Министерства финансов и Таможенной службы предложим Кабинету министров соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы исправить эту ситуацию без ущерба для настоящих волонтеров, — подчеркнул Найем.

В конце марта Верховная Рада отменила налоги и сборы на импорт автомобилей для всех украинцев, а 5 апреля президент подписал соответствующий законопроект. Читай, что предусматривает закон о растаможивании авто 2022.