В Україні змінили умови безкоштовного розмитнення авто — дізнайся про нововведення

З 25 квітня розмитнити автомобіль для власних потреб з країн Європейського Союзу без сплати мита можна буде лише на семи пунктах пропуску. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у своєму Telegram-каналі.

Чому обмежили пункти для розмитнення авто

За словами Найєма, уже понад дві доби на пунктах пропуску західного кордону стоять величезні черги. Причиною стало скасування митного збору і, як наслідок, різке зростання імпорту легкових автомобілів.

Оформлення нових транспортних засобів об’єктивно займає багато часу, через що у величезних чергах цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами: спорядженням для бійців, продуктами харчування та медикаментами, — зазначив посадовець.

Він додав, що законодавство ЄС не дозволяє створювати окремі смуги для гуманітарних вантажів. Тому влада вирішила розв’язати проблему на пунктах пропуску з української сторони.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Де можна розмитнити авто для власних потреб

Українці зможуть розмитнити автомобілі для власних потреб з Євросоюзу на таких пунктах пропуску:

На польському кордоні: Угринів, Грушів, Смільниця, Устилуг.

кордоні: Угринів, Грушів, Смільниця, Устилуг. На словацькому кордоні: М. Березний.

кордоні: М. Березний. На угорському кордоні: Давінкове, Косіно.

Обмеження почнуть діяти з 00:00 25 квітня.

Зловживання пільгами для ЗСУ та волонтерів

Мустафа Найєм розповів, що деякі українці зловживають пільгами для Збройних сил України та волонтерів. Це своєю чергою дивує західних партнерів.

Їх, наприклад, шокують промислові масштаби імпорту “для потреб ЗСУ” автомобілів класу “люкс”, — сказав заступник міністра.

За вісім днів після скасування мит до країни було імпортовано 14 300 легкових автомобілів, зокрема десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 випуску і навіть Cadillac Escalade за 3,1 млн грн.

Під виглядом гуманітарної допомоги також ввезли різних тканин на 360 млн грн та мобільних телефонів на майже 200 млн грн.

Думаю, найближчим часом ми із колегами з міністерства фінансів та митної служби запропонуємо Кабінету міністрів відповідні зміни до нормативної бази, щоб виправити цю ситуацію без шкоди для справжніх волонтерів, — підкреслив Найєм.

Наприкінці березня Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт авто для всіх українців, а 5 квітня президент підписав відповідний законопроект. Читай, що передбачає закон про розмитнення авто 2022.