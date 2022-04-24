В Україні змінили умови безкоштовного розмитнення авто — дізнайся про нововведення

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Квітня 2022, 11:00
Обмеження пунктів пропуску для розмитнення авто з країн ЄС
Фото: Unsplash

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