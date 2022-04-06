Безкоштовне розмитнення авто для українців — як це працює та звідки завозити машини

Наприкінці березня Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт авто для всіх українців, а 5 квітня президент підписав відповідний законопроект.

Що це означає та чи варто чекати на різке збільшення кількості завезених з-за кордону автівок — розбираємося далі.

Які мита й податки було знято

Згідно з документом, з 1 квітня 2022 року покупці автівок звільняються від сплати: ПДВ, акцизного збору та ввізного мита.

Яких авто стосується новий закон

легкових авто й кузовів до них;

причепів та напівпричепів;

мотоциклів;

транспортних засобів для перевезення вантажів або більш як десяти осіб.

Коли діятимуть пільгові умови розмитнення авто

Новий закон діятиме не постійно, а лише на час дії воєнного стану, який розпочався 24 лютого. Тож після завершення воєнного стану придбати машину за пільговими умовами не вдасться.

Спрощена процедура для авто з іноземною реєстрацією

Митне оформлення таких автомобілів має тривати не більш як годину (після подання попередньої митної декларації).

Серед заходів контролю залишається право на постмитний контроль.

Як завезти авто за новою процедурою

Детальніше про умови пільгового розмитнення автомобілів в уряді обіцяють розповісти згодом, проте вже зараз відомі деякі подробиці нового законопроекту.

Зокрема, українців чекають витрати, не пов’язані з розмитненням. Це сплати до ПФУ в розмірі 3-5% від вартості авто для першої реєстрації, а також 190,15 грн за реєстрацію, 114 грн за бланк свідоцтва та 135 грн за номерні знаки.

Крім того, не забуваймо, що на період дії воєнного стану чоловікам віком 18-60 років заборонено виїжджати з України. Це означає, що придбати машину з-за кордону можна буде в такий спосіб:

Через довірену особу (на яку ви маєте виписати завірену нотаріусом довіреність). Через спеціальні компанії, які імпортують авто в Україну.

За допомогою дружини, сестри, доньки або будь-якої особи, якій дозволений виїзд з України.

Звідки доставити авто в Україну

Нагадуємо, що з Росії та Білорусі імпорт авто заборонений ще з 2019 року.

А доправити машини зі США, Кореї та Грузії в Україну нині дуже складно, адже російські кораблі блокують морський простір навколо України.

Тож найкращим варіантом залишається купівля машин в країнах Євросоюзу.

На скільки здешевшають автівки через новий закон

Експерти кажуть, що через скасування податків та мит вартість авто зменшиться на 30–70%. Але, звісно, йдеться не про всі категорії машин.

Ціна зменшиться, але не на всі моделі й не різко. Процес буде поступовим, різкого обвалу не буде, — попереджають в Інституті досліджень авторинку.

Наслідки війни

Тільки за попередніми розрахунками експертів, через війну українці втратили близько 500 тисяч автомобілів, ще 300 тисяч виїхали за кордон.

Загалом близько мільйона машин вибули з активної частини автопарку.

Оскільки купівельна спроможність українців знизилася, а вітчизняний виробник не забезпечує нас автівками, скасування мита і податків дозволить деяким українцям придбати автомобілі за кордоном.

Раніше ми розповідали, як працюють та сплачують податки українські IT-компанії.