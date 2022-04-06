Бесплатная растаможка авто для украинцев — как это работает и откуда завозить машины

В конце марта Верховная Рада отменила налоги и сборы на импорт автомобилей для всех украинцев, а 5 апреля президент подписал соответствующий документ.

Что это значит и стоит ли ожидать резкого увеличения количества завезенных из-за границы автомобилей — разбираемся дальше.

Какие пошлины и налоги были сняты

Согласно документу, с 1 апреля 2022 года покупатели автомобилей освобождаются от уплаты: НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Каких авто касается новый закон

легковых автомобилей и кузовов к ним;

прицепов и полуприцепов;

мотоциклов;

транспортных средств для перевозки грузов или более десяти человек.

Когда будут действовать льготные условия растаможки

Новый закон будет действовать не постоянно, а только на время действия военного положения, которое началось 24 февраля. Поэтому после завершения действия военного положения приобрести машину по льготным условиям не удастся.

Упрощенная процедура для авто с иностранной регистрацией

Таможенное оформление таких автомобилей должно длиться не более часа (после представления предварительной таможенной декларации).

Среди мер контроля остается право на посттаможенный контроль.

Как ввезти машину по новой процедуре

Детальнее об условиях бесплатного растаможивания автомобилей в правительстве обещают рассказать позже, однако уже сейчас известны некоторые подробности нового законопроекта.

В частности, украинцев ждут расходы, не связанные с растаможкой. Это уплаты в ПФУ в размере 3-5% стоимости авто для первой регистрации, а также 190,15 грн за регистрацию, 114 грн за бланк свидетельства и 135 грн за номерные знаки.

Кроме того, не забывайте, что на период действия военного положения мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено выезжать из Украины. Это значит, что приобрести машину из-за границы можно будет следующим образом:

Через доверенное лицо (на которое вы должны написать заверенную нотариусом доверенность). Через специальные компании, импортирующие авто в Украину. С помощью жены, сестры, дочери или любого лица, которому разрешен выезд из Украины.

Откуда завозить авто в Украину

Напоминаем, что из России и Белоруси импорт автомобилей запрещен еще с 2019 года.

А доставить машины из США, Кореи и Грузии в Украину сейчас очень сложно, ведь российские корабли блокируют море вокруг Украины.

Так что лучшим вариантом остается покупка машин в странах Евросоюза.

На сколько подешевеют машины из-за нового закона

Эксперты говорят, что из-за отмены налогов и пошлин стоимость авто уменьшится на 30-70%. Но, конечно же, речь не обо всех категориях машин.

Цена снизится, но не на все модели и не резко. Процесс будет постепенным, резкого обвала не будет, — предупреждают в Институте исследований авторынка.

Последствия войны

Только по предварительным расчетам экспертов, из-за войны украинцы потеряли около 500 тысяч автомобилей, еще 300 тысяч выехали за границу.

В общей сложности около миллиона машин выбыли из активной части автопарка.

Поскольку покупательная способность украинцев снизилась, а отечественный производитель не обеспечивает нас автомобилями, отмена пошлин и налогов позволит некоторым украинцам приобрести машину за границей.

Ранее мы рассказывали, как работают и платят налоги украинские IT-компании.