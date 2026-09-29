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Обікрав дівчину під час ракетної атаки: поліція Києва викрила серійного крадія

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 18:30 2 хв.
Серійний злодій у Києві: чоловік крав телефони з авто, кафе та переходу
Фото Нацполіція

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