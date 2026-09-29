Обікрав дівчину під час ракетної атаки: поліція Києва викрила серійного крадія

У столиці правоохоронці затримали серійного злодія. Свій найцинічніший епізод чоловік скоїв просто під час ракетного обстрілу, коли люди ховалися від небезпеки. Про це розповіли у поліції Києва.

Крадіжка під час обстрілу Києва: поліція затримала серійного злодія

Як розповіли у поліції, по допомогу звернулася 20-річна киянка. Тієї ночі вона спустилася до підземного переходу, щоб перечекати повітряну тривогу.

Через утому дівчина заснула, а коли розплющила очі, помітила, що її мобільний телефон безслідно зник.

Серія крадіжок у Києві: злодій обкрадав людей, авто та кафе

Оперативники досить швидко вийшли на слід крадія. Зловмисником виявився 38-річний місцевий житель. Для нього це вже не перший конфлікт із законом — у минулому чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини.

У ході розслідування з’ясувалося, що нічна крадіжка в переході — далеко не єдиний подвиг фігуранта. Нещодавно він обчистив припарковану біля житлового будинку автівку. Зламавши замок, чоловік витягнув із салону смартфон.

Ще один ґаджет дістався злодію в місцевому кафе: він просто забрав його зі столика, скориставшись моментом, коли власник захопився розмовою.

Під час обшуків слідчі знайшли та вилучили у затриманого два крадені телефони.

Зараз рецидивіст перебуває в слідчому ізоляторі. За скоєну серію крадіжок йому загрожує серйозне покарання — до восьми років за ґратами.

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