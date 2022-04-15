За кермом під час війни! Розповідаємо про найважливіші зміни для водіїв України

Війна позбавила багатьох українців власних автівок, але й змусила задуматися, де брати нові та як отримати водійське, щоб возити гуманітарку чи людей до кордону. Про безкоштовне розмитнення авто під час воєнного стану ми вже писали. Сьогодні розповімо про всі важливі зміни, що стосуються водіїв.

Як отримати водійське посвідчення під час війни

Зважаючи на потреби людей, українська влада спершу скасувала здачу водійських іспитів з керування на майданчиках. Утім, коли рівень загрози зменшився, цю норму повернули до переліку обов’язкових.

Тож якщо вам потрібно отримати водійське посвідчення — маєте скласти практичний іспит (власне кермування).

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На дорогах загального користування — для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E.

На автомайданчиках — для категорій A1, A та B1.

Зауважимо, що маршрути для складання іспиту погоджені з військовим командуванням. А записатися на практичний іспит можна, звернувшись за номерами телефонів обраного сервісного центру МВС.

Контакти на інформаційному порталі.

Теоретичний іспит скасовано для тих, хто проходить перепідготовку з категорії В на С1, С і має досвід керування понад три роки.

А для водіїв вантажівок (категорія С1, С) ще один бонус — скорочено строки підготовки для подальшого отримання водійського посвідчення. Утім, навчатися доведеться більше — по п’ять годин замість двох, як це було раніше.

Чи потрібна медична довідка

Якщо ви втратили або ж хочете замінити водійське посвідчення, медична довідка не потрібна. Такі зміни теж діють під час воєнного стану.

Термін дії водійського посвідчення сплив: що робити

Українські водії мають право користуватися протермінованими водійськими посвідченнями (у паперовому чи електронному вигляді) під час війни та ще рік після завершення дії воєнного стану. Відповідну норму затвердив Кабінет Міністрів України.

Чи можна керувати вантажівкою, якщо маєш посвідчення категорії В

З 22 березня водії легковиків можуть керувати вантажівками без набуття відповідної категорії. Тобто на підставі водійського посвідчення категорії В.

Таке рішення ухвалили після того, як з’явилася потреба у перевезеннях вантажів всередині країни та з-за кордону.

Чи можна користуватися відеореєстратором

На час дії воєнного стану водіям заборонено користуватися відеореєстраторами. Йдеться не тільки про регіони, в яких точаться активні бойові дії, а про всю територію України.

Такі обмеження ввели, щоб ненароком не видати ворогові інформацію про переміщення захисників України та виконання ними завдань ЗСУ.

Також заборонені фото та відеозйомка:

доріг загального користування;

блокпостів;

об’єктів інфраструктури;

переміщення та розташування військ ЗСУ;

укріплень;

об’єктів загального призначення.

Конфіскація авто під час війни

Зауважимо також, що у водіїв, які керують автомобілем у нетверезому стані, конфіскують машину на користь Збройних сил України.

Спершу ваша машина вирушить на штрафмайданчик, а потім — до наших захисників, щоб наближати перемогу України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна отримати страховку, якщо машина постраждала від бомбардувань.