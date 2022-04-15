За рулем во время войны! Рассказываем о главных изменениях для водителей Украины

Война лишила многих украинцев автомобилей, но также заставила задуматься, где брать новые и как получить права, чтобы возить гуманитарку или людей к границе.
О том, что предусматривает бесплатная растаможка авто во время войны, мы уже писали. Сегодня расскажем о других важных изменениях, касающихся водителей.
Ввиду потребностей украинцев власть сперва отменила практический экзамен по вождению. Впрочем, когда уровень угрозы снизился, эту норму вернули в список обязательных.
Поэтому, если вам нужно получить водительское удостоверение, необходимо сдать практический экзамен (вождение).
Маршруты для сдачи экзамена согласованы с военным командованием. А записаться на практический экзамен можно, обратившись по телефонам удобного для вас сервисного центра МВД.
Контакты есть на информационном портале.
Теоретический экзамен отменили для тех, кто проходит переподготовку из категории В на С1, С и имеет опыт вождения более трех лет.
А для водителей грузовиков (категория С1, С) еще один бонус — сокращен срок подготовки для дальнейшего получения водительского удостоверения. Впрочем, учиться придется больше — по пять часов вместо двух, как это было раньше.
Если вы потеряли или хотите заменить водительское удостоверение, медицинская справка не нужна. Такие изменения тоже действуют во время военного положения.
Украинские водители имеют право использовать просроченные водительские удостоверения (в бумажном или электронном виде) во время войны и еще год после завершения действия военного положения. Соответствующую норму утвердил Кабинет Министров Украины.
С 22 марта водители легковушек могут управлять грузовиками без получения соответствующей категории. То есть, на основании водительского удостоверения категории В.
Такое решение было принято после того, как появилась необходимость в перевозке грузов внутри страны и из-за границы.
Во время действия военного положения водителям запрещено пользоваться видеорегистраторами. Ограничения действуют не только в регионах, где ведутся активные боевые действия, но на всей территории Украины.
Такие ограничения ввели, чтобы невзначай не выдать врагу информацию о перемещении украинских военных и выполнении ими задач ВСУ.
Также запрещены фото и видеосъемка:
Напомним также, что у водителей, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, конфискуют машину в пользу Вооруженных сил Украины.
Сперва ваша машина отправится на штрафплощадку, а затем — прямиком к нашим защитникам, чтобы приближать победу Украины.
Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли получить страховку, если машина пострадала от бомбежек.