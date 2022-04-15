За рулем во время войны! Рассказываем о главных изменениях для водителей Украины

Война лишила многих украинцев автомобилей, но также заставила задуматься, где брать новые и как получить права, чтобы возить гуманитарку или людей к границе.

О том, что предусматривает бесплатная растаможка авто во время войны, мы уже писали. Сегодня расскажем о других важных изменениях, касающихся водителей.

Как получить права во время войны

Ввиду потребностей украинцев власть сперва отменила практический экзамен по вождению. Впрочем, когда уровень угрозы снизился, эту норму вернули в список обязательных.

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Поэтому, если вам нужно получить водительское удостоверение, необходимо сдать практический экзамен (вождение).

На дорогах общего использования — для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E.

На площадках — для категорий A1, A и B1.

Маршруты для сдачи экзамена согласованы с военным командованием. А записаться на практический экзамен можно, обратившись по телефонам удобного для вас сервисного центра МВД.

Контакты есть на информационном портале.

Теоретический экзамен отменили для тех, кто проходит переподготовку из категории В на С1, С и имеет опыт вождения более трех лет.

А для водителей грузовиков (категория С1, С) еще один бонус — сокращен срок подготовки для дальнейшего получения водительского удостоверения. Впрочем, учиться придется больше — по пять часов вместо двух, как это было раньше.

Нужна ли медицинская справка

Если вы потеряли или хотите заменить водительское удостоверение, медицинская справка не нужна. Такие изменения тоже действуют во время военного положения.

Срок действия прав истек: что делать

Украинские водители имеют право использовать просроченные водительские удостоверения (в бумажном или электронном виде) во время войны и еще год после завершения действия военного положения. Соответствующую норму утвердил Кабинет Министров Украины.

Можно ли водить грузовик, если права категории В

С 22 марта водители легковушек могут управлять грузовиками без получения соответствующей категории. То есть, на основании водительского удостоверения категории В.

Такое решение было принято после того, как появилась необходимость в перевозке грузов внутри страны и из-за границы.

Можно ли пользоваться видеорегистратором

Во время действия военного положения водителям запрещено пользоваться видеорегистраторами. Ограничения действуют не только в регионах, где ведутся активные боевые действия, но на всей территории Украины.

Такие ограничения ввели, чтобы невзначай не выдать врагу информацию о перемещении украинских военных и выполнении ими задач ВСУ.

Также запрещены фото и видеосъемка:

дорог общего использования;

блокпостов;

объектов инфраструктуры;

перемещения и расположения войск ВСУ;

укреплений;

объектов общего назначения.

Конфискация машины во время войны

Напомним также, что у водителей, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, конфискуют машину в пользу Вооруженных сил Украины.

Сперва ваша машина отправится на штрафплощадку, а затем — прямиком к нашим защитникам, чтобы приближать победу Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли получить страховку, если машина пострадала от бомбежек.