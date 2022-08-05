Найгарячіші напрямки, певне затишшя та обов’язкова евакуація — ситуація в Донецькій області сьогодні

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів в ефірі телемарафону Єдині новини останні подробиці ситуації на Донбасі.

Попри спроби ворога пробити лінію оборони в різних напрямках, ЗСУ завдають нищівних ударів і відтісняють ворожі сили назад.

Учора, 4 серпня, росіяни обстріляли з артилерії Торецьк та влучили у зупинку громадського транспорту. У результаті вісім людей загинуло та шість — зазнало поранень, зокрема три дитини.

Також постраждали церковна будівля та прилеглі багатоповерхівки.

Під постійними обстрілами перебувають Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка та інші населені пункти. Окупанти весь час намагаються прорвати оборону українських сил, але зазнають невдач.

Найгарячіші напрямки зараз — це Бахмутський (власне Бахмут, Соледар, Сіверськ) та Авдіївський (Піски). Там ворог також не припиняє своїх спроб просунутись углиб нашої оборони, але це не є результативним для нього, — повідомляє Кириленко.

І хоч можна помітити певне затишшя на Лиманському напрямку, це точно не привід розслаблятись. Адже обстріли тривають постійно по всій лінії фронту.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 серпня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Що потрібно знати про примусову евакуацію

Зважаючи на складну ситуацію в регіоні, влада закликає місцевих не гаяти часу та евакуюватись. За перші три дні 386 людей безкоштовно виїхали за межі області.

Найбільше евакуйованих розселять у Кропивницькому. Загалом влада визначила 13 областей, куди будуть переміщені донеччани.

Більше інформації про організацію евакуації можна прочитати на графіці.

На Донеччині не минає жодного дня без жертв серед цивільного населення. Дивись, як проходить примусова евакуація з Донецької області.

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