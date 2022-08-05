Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 серпня

Поки військові ЗСУ борються на передовій за можливість повноцінно жити в інших регіонах нашої держави, мирному населенню все ж не варто забувати, що повномасштабна агресія Росії триває.
Тож радимо дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
На Сході України не минає жодного дня без жертв серед цивільного населення. Дивись, як проходить примусова евакуація з Донецької області.
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