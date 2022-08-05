Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 серпня

Поки військові ЗСУ борються на передовій за можливість повноцінно жити в інших регіонах нашої держави, мирному населенню все ж не варто забувати, що повномасштабна агресія Росії триває.

Тож радимо дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 серпня 2022 року

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках росіяни обстріляли цивільну та військову інфраструктури в районах населених пунктів Медведівка, Миколаївка Чернігівської області та Краснопілля, Миропілля, Михайлівка, Велика Рибиця Сумської області.

напрямках росіяни обстріляли цивільну та військову інфраструктури в районах населених пунктів Медведівка, Миколаївка Чернігівської області та Краснопілля, Миропілля, Михайлівка, Велика Рибиця Сумської області. На Харківському напрямку росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Харків, Лебʼяже, Борщову, Дементіївку та інші населені пункти. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Гусарівки.

напрямку росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Харків, Лебʼяже, Борщову, Дементіївку та інші населені пункти. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Гусарівки. На Слов’янському напрямку противник гатить по Богородичному, Мазанівці, Гусарівці та іншим містам. ЗСУ відбили спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного.

напрямку противник гатить по Богородичному, Мазанівці, Гусарівці та іншим містам. ЗСУ відбили спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує обстрілювати українську військову та цивільну інфраструктури. Штурмові дії росіян у районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини успіху не мали. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають.

напрямку ворог продовжує обстрілювати українську військову та цивільну інфраструктури. Штурмові дії росіян у районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини успіху не мали. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку противник обстрілює українські населені пункти. Чергова спроба рашистів наступати в районі Пісків зазнала невдачі. Бойові дії тривають.

напрямку противник обстрілює українські населені пункти. Чергова спроба рашистів наступати в районі Пісків зазнала невдачі. Бойові дії тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Безрезультатно намагався прорвати оборону неподалік Марʼїнки, але зазнав втрат та відійшов.

та напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Безрезультатно намагався прорвати оборону неподалік Марʼїнки, але зазнав втрат та відійшов. На Південнобузькому напрямку росіяни тероризують мирні населені пункти. Українські захисники відігнали окупантів від Білогірки та Лозового.

На Сході України не минає жодного дня без жертв серед цивільного населення. Дивись, як проходить примусова евакуація з Донецької області.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!