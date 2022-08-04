Чую літак поблизу: що робити — поради при авіанальоті

Під час авіабомбардування у людей є всього декілька секунд, щоб врятувати своє життя. Ділимося пам’яткою, що робити, якщо чуєш поблизу літак.

Знайди безпечне місце

На це ти маєш усього декілька секунд. Падай під стінку, але тільки не навпроти вікна: під нього або в куток кімнати.

Ідеальне укриття — передпокій або ванна без вікон. Якщо туди не можна дістатися за одну-дві секунди, тоді падай на підлогу, де стоїш, і повзи туди під стінкою.

У будь-якому разі не залишайся посередині кімнати. Так ти опинишся в зоні розльоту уламків скла та цегли. Якщо залізобетонні плити ламаються, то падають навпіл на середину кімнати. Упавши під стіну, ти матимеш шанс залишитися в повітряній кишені під плитою.

Займи правильну позу

Ляж, як при віджиманні: обличчям вниз. Руки та ноги зігни під собою, щоб після обвалу мати змогу піднятися під вагою уламків або хоч трохи посунутись.

Лежачи на боку чи на спині ти не зможеш це зробити. Також є ризик поранення обличчя уламками.

Розтули рота (щоб уникнути баротравми) та заплющ очі (щоб туди нічого не потрапило).

Після вибуху

Після вибуху зачекай не менше ніж одну-дві хвилини, доки всі уламки впадуть — вони літають досить довго.

Прислухайся, чи не йде літак на другий захід. Потім підіймися, допомагай постраждалим. Щоб допомогти рятувальникам, надай інформацію про своїх сусідів, які в момент бомбардування були вдома.

Після авіаційного чи артилерійського удару обов’язково треба перекрити газ у всьому будинку до приїзду газової служби, щоб уникнути вторинного вибуху від побутового газу.

Обстріл може застати людину будь-де: у приміщенні, на вулиці чи в метро. Читай, що робити при обстрілі під час воєнного стану.