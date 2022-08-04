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Чую літак поблизу: що робити — поради при авіанальоті

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Серпня 2022, 18:30
Що робити при авіабомбардуванні
Фото: Facebook

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