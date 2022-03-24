Як рятуватися цивільному населенню — поради з досвіду білих шоломів Сирії

Повномасштабна війна в Україні з обстрілами житлових будинків, лікарень, пологових та тисячами невинних жертв триває вже 29 день.

Схожа війна в Сирії триває сьомий рік. Винуватець тисячам нещасть в цих війнах — Росія. Путін застосовує проти України подібну тактику, яку він застосував в Сирії.

Місцеві жителі та рятувальники були вимушені пристосовуватися до нової реальності життя.

Гуманітарні волонтери “білі шоломи”, які з 2014 року врятували вже десятки тисяч жителів, дали поради українцям з власного досвіду.

Використовуйте камери Go-PRO

Камери Go-PRO прекрасні помічники у боротьбі з російською дезінформацією.

Ми вже встигли побачити наскільки сильно жителі звикли до пропаганди й фейків російського виробництва.

Вони вірять твердженням буцімто “Україна обстрілює сама себе” і що вони не нападають на мирних жителів тощо.

Жертвою російської дезінформації може стати будь-хто.

Тому найкращою протидією є прямі докази та факти. За допомогою камери Go-PRO можна вести пряму трансляцію з місця події.

Не повідомляти ООН GPS розташування медичних закладів

ООН може заявити, що їй потрібна геолокація медичних закладів, щоб взяти їх під свій захист.

Росія ж може скористатися цим та використати цю інформацію для подальших обстрілів лікарень.

Тому дуже важливо не дозволяти Росії втручатися в розподіл гуманітарної допомоги або контролювати її.

В Сирії російські загарбники використовували це, щоб мордувати людей голодом.

Створити невеликі тимчасові медичні центри

Навколо міста варто створити невеликі центри допомоги для надання допомоги постраждалим.

Такі пункти допоможуть розвантажити великі лікарні.

Важливо тримати місцеперебування таких лікарень у таємниці інакше вони теж будуть мішенню для російських загарбників.

Невеликі штаби для цивільної оборони

В Україні вже є штаби тероборони. З досвіду Сирії не можна влаштовувати постійні штаби, оскільки вони та постійні угрупування стають мішенню для обстрілів.

Тому варто розбиватися на невеличкі групки й змінювати місця дислокації.

Розуміння тактики рятує життя

Агресор застосовує тактику подвійного нападу. Після завданого удару чекає на прибуття рятувальників, а потім атакує знову.

Після хвилі першої хвилі у людини є максимум сім — десять хвилин, щоб перегрупуватися. Важливо використати їх з розумом.

Використовуйте рації

Російська техніка може псувати мобільний та інтернет-зв’язок. Окрім того, такі повідомлення чи розмови можуть перехоплювати.

Тому білі шоломи вважають з доцільне користуватися рацією ближньої дії.

Рація — найкраща система попередження й працює краще, ніж радари та сирени. Адже відстежують наявність ворожої техніки члени команди.

Як зараз працюють рятувальники в Україні, читайте в нашому матеріалі.