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Слышу самолет поблизости: что делать — советы при авианалете

Елена Яковлева, редактор сайта 04 августа 2022, 18:30
Що робити при авіабомбардуванні
Фото: Facebook

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