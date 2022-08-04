Слышу самолет поблизости: что делать — советы при авианалете

Во время авиабомбардировки у людей есть всего несколько секунд, чтобы спасти свою жизнь. Делимся памяткой, что делать, если слышишь вблизи самолет.

Найди безопасное место

На это у тебя есть всего несколько секунд. Падай под стенку, но только не напротив окна: под него или в угол комнаты.

Идеальное укрытие — прихожая или ванна без окон. Если туда нельзя добраться за одну-две секунды, тогда падай на пол, где стоишь и ползи туда под стенкой.

В любом случае не оставайся посреди комнаты. Так ты окажешься в зоне разлета обломков стекла и кирпича. Если железобетонные плиты ломаются, то падают пополам на середину комнаты. Упав под стену, ты будешь иметь шанс остаться в воздушном кармане под плитой.

Займи правильную позу

Ляг, как при отжимании: лицом вниз. Руки и ноги согни под собой, чтобы после обвала иметь возможность подняться под тяжестью обломков или хоть чуть-чуть подвинуться.

Лежа на боку или на спине, ты не сможешь это сделать. Также есть риск ранения лица обломками.

Раскрой рот (во избежание баротравмы) и закрой глаза (чтобы туда ничего не попало).

После взрыва

После взрыва подожди не менее одной-двух минут, пока все обломки упадут — они летают довольно долго.

Прислушайся, не идет ли самолет на второй заход. Затем поднимись, помогай пострадавшим. Чтобы помочь спасателям, дай информацию о своих соседях, которые в момент бомбежки были дома.

После авиационного или артиллерийского удара обязательно нужно перекрыть газ по всему дому до приезда газовой службы во избежание вторичного взрыва от бытового газа.

Обстрел может застать человека где угодно: в помещении, на улице или в метро. Читай, что делать при обстреле во время военного положения.