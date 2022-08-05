Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 августа

Елена Яковлева, редактор сайта 05 августа 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 5 серпня

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