Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 августа

Пока военные ВСУ борются на передовой за возможность жить полноценно в других регионах нашего государства, мирному населению все же не стоит забывать, что полномасштабная агрессия России продолжается.

Поэтому советуем прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 августа 2022 года

На Волынском, Полесском и Северском направлениях россияне обстреляли гражданскую и военную инфраструктуры в районах населенных пунктов Медведевка, Николаевка Черниговской области и Краснополье, Мирополье, Михайловка, Большая Рыбица Сумской области.

и направлениях россияне обстреляли гражданскую и военную инфраструктуры в районах населенных пунктов Медведевка, Николаевка Черниговской области и Краснополье, Мирополье, Михайловка, Большая Рыбица Сумской области. На Харьковском направлении россияне обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Харьков, Лебяже, Борщеву, Дементиевку и другие населенные пункты. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ возле Гусаровки.

направлении россияне обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Харьков, Лебяже, Борщеву, Дементиевку и другие населенные пункты. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ возле Гусаровки. На Славянском направлении противник бьет по Богородичному, Мазановке, Гусаровке и другим городам. ВСУ отразили попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного.

направлении противник бьет по Богородичному, Мазановке, Гусаровке и другим городам. ВСУ отразили попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного. На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников.

На Бахмутском направлении враг продолжает обстреливать украинскую военную и гражданскую инфраструктуру. Штурмовые действия россиян в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины успеха не имели. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются.

направлении враг продолжает обстреливать украинскую военную и гражданскую инфраструктуру. Штурмовые действия россиян в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины успеха не имели. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются. На Авдеевском направлении противник обстреливает украинские населенные пункты. Очередная попытка рашистов наступать в районе Песков потерпела неудачу. Боевые действия продолжаются.

направлении противник обстреливает украинские населенные пункты. Очередная попытка рашистов наступать в районе Песков потерпела неудачу. Боевые действия продолжаются. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Безрезультатно пытался прорвать оборону недалеко от Марьинки, но понес потери и отошел.

и направлениях враг активных наступательных действий не вел. Безрезультатно пытался прорвать оборону недалеко от Марьинки, но понес потери и отошел. На Южнобужском направлении россияне терроризируют мирные населенные пункты. Украинские защитники отогнали оккупантов от Белогорки и Лозового.

На Востоке Украины не бывает ни дня без жертв среди гражданского населения. Смотри, как проходит принудительная эвакуация из Донецкой области.

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