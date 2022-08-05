Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 августа

Пока военные ВСУ борются на передовой за возможность жить полноценно в других регионах нашего государства, мирному населению все же не стоит забывать, что полномасштабная агрессия России продолжается.
Поэтому советуем прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
На Востоке Украины не бывает ни дня без жертв среди гражданского населения. Смотри, как проходит принудительная эвакуация из Донецкой области.
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