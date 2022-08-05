Цинічно нищать Харків! Окупанти знов накрили місто артилерією, є поранені

Харків знову під ворожим вогнем. Увечері 4 серпня російські окупанти масовано обстріляли житлові райони міста. Пошкоджені будинки мирних жителів, а також заклади освіти. Є постраждалі.
Масований удар завдано по Салтівському, Шевченківському та Індустріальному районах Харкова.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням голівки “подарунка”, що прилетів. Одна людина на Полях постраждала — забрала швидка. Пошкоджено інфраструктуру одного з житлових будинків, — написав він.
Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням голівки “подарунка”, що прилетів. Одна людина на Полях постраждала — забрала швидка. Пошкоджено інфраструктуру одного з житлових будинків, — написав він.
За словами Терехова, обстріляно великий квадрат Павлова Поля. Постраждали житлові будинки, навчальні заклади. Рятувальники знаходять боєголовки, що не розірвалися. У багатьох квартирах вибито вікна.
Є інформація про уламкові прильоти до квартир містян.
Павлове Поле — район, де немає жодної військової інфраструктури. Це черговий акт знищення харків’ян та їх залякування, — зазначив міський голова Харкова.
Павлове Поле — район, де немає жодної військової інфраструктури. Це черговий акт знищення харків’ян та їх залякування, — зазначив міський голова Харкова.
Пізніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що під час обстрілів постраждало троє осіб.
Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані двоє чоловіків 26 та 38 років та жінка 46 років, усі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені — в стані середньої тяжкості, — написав він.
Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані двоє чоловіків 26 та 38 років та жінка 46 років, усі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені — в стані середньої тяжкості, — написав він.
А якщо хочеш знати, що вже говорять про так звану “спецоперацію” самі окупанти, послухай перехоплені розмови.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найважливіше!