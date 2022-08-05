Цинічно нищать Харків! Окупанти знов накрили місто артилерією, є поранені

Харків знову під ворожим вогнем. Увечері 4 серпня російські окупанти масовано обстріляли житлові райони міста. Пошкоджені будинки мирних жителів, а також заклади освіти. Є постраждалі.

Масований удар завдано по Салтівському, Шевченківському та Індустріальному районах Харкова. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням голівки “подарунка”, що прилетів. Одна людина на Полях постраждала — забрала швидка. Пошкоджено інфраструктуру одного з житлових будинків, — написав він. За словами Терехова, обстріляно великий квадрат Павлова Поля. Постраждали житлові будинки, навчальні заклади. Рятувальники знаходять боєголовки, що не розірвалися. У багатьох квартирах вибито вікна. Є інформація про уламкові прильоти до квартир містян. Павлове Поле — район, де немає жодної військової інфраструктури. Це черговий акт знищення харків’ян та їх залякування, — зазначив міський голова Харкова.

Пізніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що під час обстрілів постраждало троє осіб. Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані двоє чоловіків 26 та 38 років та жінка 46 років, усі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені — в стані середньої тяжкості, — написав він. Харківська обласна прокуратура вже оприлюднила відео наслідків удару росіян по обласному центру. За словами спікера Дмитра Чубенка, ворог “накрив” Харків вогнем із реактивних систем залпового вогню.

А якщо хочеш знати, що вже говорять про так звану “спецоперацію” самі окупанти, послухай перехоплені розмови.