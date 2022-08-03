Офіційно зона бойових дій! Обстріли Нікополя не припиняються жодного дня

Офіційно Нікопольська громада на Дніпропетровщині увійшла до переліку територій, де тривають бойові дії. Щоночі від ворожих обстрілів із реактивних систем залпового вогню там здригаються десятки тисяч людей.

До найближчої позиції окупанта всього 4 км. Ворог безжально завдає ударів уночі, коли люди мирно сплять. За період масованих обстрілів тут п’ятеро загиблих і понад 15 постраждалих.

З міста вже виїхали до 40% населення, решта — терпить. Нещадно ворог б’є по мирному населенню з тимчасово окупованих селищ Запорізької області, випускає по півсотні снарядів на добу.

Люди не припиняють розбирати завали навіть під час зливи. Десятки розтрощених приватних будинків та багатоповерхівок, розбиті лікарні та дитячі садки — це наслідки ворожих обстрілів окупантами мирного Нікополя. Люди живуть у постійній небезпеці, адже не знають, коли знову росіяни завдадуть удару з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області.

Нещодавно Нікопольську громаду внесли до списку територій, що перебувають у зоні бойових дій. Тож нині всі, хто виїхав із міста, можуть сподіватися на допомогу від держави, оформити яку можна через застосунок Дія.

Масованим обстрілам піддаються й інші міста на Сході та Півдні України. Раніше ворог запустив понад 30 ракет за кілька годин по Миколаєву. Раніше ми розповідали про наслідки масованого обстрілу Миколаєва.

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