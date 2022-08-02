Окупанти вдаються до продовольчого тероризму! Аграрії руками вибирають скло із зерна

Окупанти навмисне цілять з важкої зброї у сільськогосподарські підприємства. На Запоріжжі днями вони ракетою розгатили пів складу із чималим запасом рапсу та жита.
Частина його знищена, іншу — аграрії відчайдушно намагаються врятувати. Заради цього вони ретельно просіюють тонни зерна та руками вибирають з нього уламки скла.
За словами керівника сільгосппідприємства Василя Касяруна, жодної військової техніки або військових тут немає і не було. Це цілеспрямований удар по зібраному збіжжю.
Росіяни вдаються до такого терору, тому що вже відчувають невідворотну поразку у війні з Україною.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як росіяни навмисно розстрілюють з артилерії фермерські господарства.