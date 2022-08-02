Оккупанты прибегают к продовольственному терроризму! Аграрии руками выбирают стекло из зерна

Оккупанты умышленно обстреливают из тяжелого оружия в сельскохозяйственные предприятия. В Запорожье на днях они ракетой разрушили пол склада с немалым запасом рапса и ржи.

Часть его уничтожена, другую – аграрии отчаянно пытаются спасти. Ради этого они тщательно просеивают тонны зерна и руками выбирают из него обломки стекла.

По словам руководителя сельхозпредприятия Василия Касяруна, никакой военной техники или военных здесь нет и не было. Это целенаправленный удар по урожаю!

Россияне прибегают к такому террору, потому что уже чувствуют неотвратимое поражение в войне с Украиной.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как россияне намеренно расстреливают из артиллерии фермерские хозяйства.