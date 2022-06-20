Корова — тоже нацист? Зачем россияне намеренно обстреливают из артиллерии фермерские хозяйства

Россияне намеренно расстреливают из артиллерии фермерские хозяйства, провоцируя искусственный продовольственный кризис.

У запорожских аграриев, которые вынуждены работать буквально на линии фронта, есть безоговорочные видеодоказательства.

Хозяйства терпят от оккупантов многомиллионный ущерб. Впрочем, несмотря на изуродованную технику, фермеры, рискуя жизнью, пытаются сделать все, чтобы собрать урожай.

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Поселок Лукьяновское, что за считанные километры от вражеских позиций, оккупанты обстреливают ежедневно. У них уже разбиты и здания, и техника, говорит фермер Павел. Не досчитались и скота.

Производители подсчитали, что из-за россиян уже понесли убытки миллионов на 50. Конечно, надеются на компенсацию, которую взыскают со страны-агрессора. Но пока ломают головы — как под бомбами собирать урожай.