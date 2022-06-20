Украина

Корова — тоже нацист? Зачем россияне намеренно обстреливают из артиллерии фермерские хозяйства

Андрей Почтев 20 июня 2022, 20:00

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