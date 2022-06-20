Україна

Корова — теж нацист? Чому росіяни навмисно розстрілюють з артилерії фермерські господарства

Андрій Почтєв 20 Червня 2022, 20:00

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