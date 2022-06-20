Корова — теж нацист? Чому росіяни навмисно розстрілюють з артилерії фермерські господарства

Росіяни навмисно розстрілюють з артилерії фермерські господарства, провокуючи штучну продовольчу кризу. У запорізьких аграріїв, що змушені працювати буквально на лінії фронту, цьому є беззаперечні відеодокази.

Господарства зазнають від окупантів багатомільйонних збитків. Втім, попри понівечену техніку, фермери, ризикуючи життям, намагаються зробити усе, щоб зібрати врожай.

Селище Лук’янівське, що за лічені кілометри від ворожих позицій, окупанти поціляють щодня. У них уже потрощені й будівлі, і техніка, каже фермер Павло. Не дорахувалися й худоби.

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Виробники підрахували, що через росіян уже зазнали збитків мільйонів на 50.

Звісно, сподіваються на компенсацію, яку стягнуть з країни-агресора. Та поки сушать голови — як під бомбами збирати врожай.