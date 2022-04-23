Посівна-2022: на Київщині затримується сезон посівів через заміновані росіянами поля

Через війну у багатьох областях України досі не почалася посівна. Крім того, що російські окупанти крали у фермерів техніку, добрива і насіння, після себе росіяни лишили заміновані поля. Таких територій настільки багато, що просто не вистачає саперів.

То як пройде посівна-2022 на Київщині?

В Україні вже є випадки підривів на полях. На Чернігівщині на міні підірвався трактор. Водій загинув. А у громаді на Київщині на польовій дорозі на міну наїхала приватна автівка.

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Прес-офіцер 136 батальйону ТрО Броварів з позивним Юстас каже: українські поля в місцях активних бойових дій стали мінними у прямому значенні цього слова.

Весь аспект, який може бути на війні — від протитанкових мін, протипіхотних мін, нерозірваних снарядів, які лежать горами. Є такі поля, де можуть бути напрямки руху техніки — росіяни їх мінують, щоб туди не йшла техніка.

За словами директора агропідприємства Олександра Фещуна, на смерть уже підірвалося три людини. ДСНС не встигає розміновувати поля, бо спочатку обстежують приватні будівлі та садиби.

Після візиту росіян на підприємстві не дорахувалися п’яти тракторів та п’яти автомобілів. Окупанти вивозили з собою все, що могли — по маячках, встановлених у техніці, українська компанія знайшла виставкову техніку аж у Чечні, під Грозним. Те, що вціліло, стоїть простріляне і посічене уламками снарядів.

Як відбувається посівна на Одещині, де попри обстріли аграрії намагаються забезпечити Україну продуктами, читай у матеріалі.