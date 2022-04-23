Україна

Посівна-2022: на Київщині затримується сезон посівів через заміновані росіянами поля

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 23 Квітня 2022, 15:00

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