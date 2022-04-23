Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 квітня

Десь дуже сумно сидить на тому світі Степан Бандера і чекає, коли ж до нього відправлять усіх клятих москалів, які так хочуть його знайти.

Чекайте Степане Андрійовичу, ми ще працюємо над цим питанням, – сказали б ЗСУ.

Ну, а поки нам не варто їм заважати та ліпше триматись безпечних маршрутів, про які повідомляє Генштаб ЗСУ. Також відомство попереджає про місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 23 квітня 2022 року

Зберігається загроза завдання ракетно-авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій наших військ з метою визначення можливих напрямків наступу.

Для покращення тактичного положення підрозділів противник намагався здійснювати наступальні дії у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне, успіху не мали.

На Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення.

Протягом доби ворог здійснював штурмові дії у напрямку міста Слов’янськ, закріпився в населеному пункті Лозове.

В районах Зеленої Долини та Кремінної противник продовжує закріплюватись на зайнятих позиціях, здійснює перегрупування та підготовку до наступальних дій.

Противник безуспішно намагається закріпитись в населеному пункті Рубіжне.

В районі Попасної ворог проводив штурмові дії в напрямку населеного пункту Новотошківське та вглиб населеного пункту Попасна, успіху не має. Закріпився в центральній частині населеного пункту Степне.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мають.

На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати наші підрозділи в районі Азовсталі.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали штурмові дії в напрямку населеного пункту Зелене Поле, успіху не мають.

На Південнобузькому напрямку, в районі населеного пункту Олександрівка, ворог здійснює оборону зайнятих позицій. Проводить повітряну розвідку. Не виключається ведення штурмових дій з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до українців та нагадав, що Збройні сили України блискуче виконують свої завдання.