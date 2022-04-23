Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 квітня

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Квітня 2022, 06:00
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 квітня

Більше відео
0:05:16
Маріуполь - кінотеатр
Добре, що у підвалі було темно. Жінка розповіла про пережите в оточеному Маріуполі
0:08:26
звернення зеленського 22 квітня
ЗСУ – наш фундамент. На ньому має стояти фортеця з національної єдності. Нове звернення Зеленського
Штурм Азовсталі
Хитрий крок чи просто страх? Чому Путін відмовився від штурму Азовсталі
Новини України онлайн
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Дивитись більше

Останні відео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 квітня

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 квітня
0:05:16
Маріуполь - кінотеатр
Добре, що у підвалі було темно. Жінка розповіла про пережите в оточеному Маріуполі
0:08:26
звернення зеленського 22 квітня
ЗСУ – наш фундамент. На ньому має стояти фортеця з національної єдності. Нове звернення Зеленського
ціни в Україні
Ціни в Україні: чи буде нова хвиля здорожчання продуктів
Штурм Азовсталі
Хитрий крок чи просто страх? Чому Путін відмовився від штурму Азовсталі
Новини України онлайн
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:02:14
Перехоплені розмови російських військових 22.04.22
“Мій спонсор має заробити гроші та повернутися”: нові перехоплені розмови окупантів з рідними
0:03:52
Як українці готуються до Великодня та що купують
Паски та ковбаски: як українці готуються до Великодня та що купують
0:06:28
Що таке рашизм та путінізм
Чому не варто плутати рашизм і путінізм. Автор історичного каналу пояснює значення термінів
0:04:40
Розтяжка, вибухівка, міна
Навіть у дитячих іграшках та мікрохвильовках! Які сюрпризи від окупантів знаходять жителі Горенки
Більше відео
Маріуполь - кінотеатр
Читати далі
Добре, що у підвалі було темно. Жінка розповіла про пережите в оточеному Маріуполі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь