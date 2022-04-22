ЗСУ – наш фундамент. На ньому має стояти фортеця з національної єдності. Нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та світу 22 квітня з черговим звернення щодо війни з Росією.
Збройні сили України блискуче виконують свої завдання. Розвідка, Національна гвардія, тероборона, поліція, прикордонники – усі на сто відсотків працюють на перемогу.
Збройні сили України блискуче виконують свої завдання. Розвідка, Національна гвардія, тероборона, поліція, прикордонники – усі на сто відсотків працюють на перемогу.
Але на перемогу також має працювати й кожен громадянин – у тому, чим займається, і там, де перебуває. Якщо ви за кордоном – підтримуйте Україну.
Якщо ви займаєтеся звичайною економічною діяльністю – робіть усе, щоб Україні було якнайбільше користі.
Якщо ви опинилися на тимчасово окупованій території – намагайтеся створити окупантам якнайбільше проблем.
Збройні сили України – це наш фундамент. Але на цьому фундаменті має завжди стояти фортеця з нашої національної єдності.
Дивись повне відео звернення Зеленського 22 квітня 2022 року:
Нагадаємо, раніше Олексій Арестович розповів, що думає про “відмову” Путіна брати штурмом Азовсталь.