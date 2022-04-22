ЗСУ – наш фундамент. На ньому має стояти фортеця з національної єдності. Нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та світу 22 квітня з черговим звернення щодо війни з Росією.

Збройні сили України блискуче виконують свої завдання. Розвідка, Національна гвардія, тероборона, поліція, прикордонники – усі на сто відсотків працюють на перемогу.

Але на перемогу також має працювати й кожен громадянин – у тому, чим займається, і там, де перебуває. Якщо ви за кордоном – підтримуйте Україну.

Якщо ви займаєтеся звичайною економічною діяльністю – робіть усе, щоб Україні було якнайбільше користі.

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Якщо ви опинилися на тимчасово окупованій території – намагайтеся створити окупантам якнайбільше проблем.

Збройні сили України – це наш фундамент. Але на цьому фундаменті має завжди стояти фортеця з нашої національної єдності.

Головне зі звернення Зеленського 22 квітня:

Велика Британія стала двадцять першою державою, яка повертає дипломатичне представництво в нашу столицю.

Сьогодні з посиланням на російських військових була розповсюджена новина про те, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України й вихід до кордону Молдови. І нібито в Молдові порушуються права російськомовних. Це тільки підтверджує те, що російське вторгнення в Україну передбачалося тільки як початок, а далі вони хочуть захопити й інші країни.

Збройні сили України продовжують стримувати атаки російських загарбників на сході та Півдні України.

Ізюмський напрямок, Донбас, Приазовʼя і Маріуполь, Херсонська область — це ті місця, де зараз вирішується доля цієї війни й майбутнього нашої держави.

В Донецькій області, в Луганській області, в Харкові, в навколишніх районах окупанти намагаються реалізувати примітивну мету — вбити якнайбільше і знищити все, що бачать.

Ми приділяємо максимальну увагу тому, щоб забезпечити наших військових усією необхідною зброєю.

Вдячний усім нашим партнерам, які передають нам саме те, що ми просили.

На сьогодні розміновано 184 населені пункти.

Гуманітарні штаби працюють на території вже більш ніж 500 деокупованих територій.

Щодобово додаються майже по 100 населених пунктів, куди ми повертаємо медичні та освітні послуги, роботу органів соціального захисту, фінансові установи. У 96 населених пунктах повернулось автомобільне сполучення, у 183 — повернули роботу АЗС та у 90 — електрику.

Державними нагородами відзначені 48 захисників України. За мужність у бойових діях, за зразкове виконання військового обовʼязку.

Дивись повне відео звернення Зеленського 22 квітня 2022 року:

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович розповів, що думає про “відмову” Путіна брати штурмом Азовсталь.