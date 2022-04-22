Сучасну Росію знищив Путін. Данілов про справжні плани окупантів, партнерів та гарантії безпеки для України

Майже два місяці в Україні триває війна. За цей час різні експерти прогнозували, яким буде хід подій та коли вона закінчиться. Дещо частково збувалося, дещо — ні, а говорити про кінець війни ще доволі складно, хоч ми знаємо, що Україна точно переможе.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов дав інтерв’ю Суспільному, в якому розповів про наміри Росії, партнерів та гарантії безпеки для України.

Плани Росії закінчити війну до 9 травня

Чи дійсно Путін планує зупинитися до Пасхи чи 9 травня? Які ймовірні сценарії розглядає РНБО?

Ми свідомі до того, що Путін зупинятися не збирається. Ні 9 травня, ні 10, ні 20. Завдання Путіна, яке він поставив перед своїми військовими, доволі просте — знищення нашої держави. Інших завдань у них немає.

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Вони не вважають, що ми взагалі є держава. Більш того прописаний план, як це мало відбуватися. Концтабори, потім мали відправляти наших громадян на будівництва у Сибір 3-5 міст, які визначили Путін спільно із Шойгу (міністр оборони РФ — ред.), коли вони там човгали, що вони розбудовувати мали б шляхом силою наших громадян Сибір. Такий був їх план. Він почався із великої статті Шойгу. Ця стаття була 6 вересня 2021 року.

Про партнерів

Розділяймо на партнерів, які нам дійсно є партнерами і які дійсно дають велику допомогу, це насамперед Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Канада, Польща, країни Балтії. І ті люди, які намагаються, скажімо так, вирішити ті чи інші питання.

Є відповідальність навіть перед совістю. І чим далі вони будуть тягнути з розв’язанням цих питань, тим далі пройде час і тоді треба буде питати. Я можу сказати свою думку, вона є публічною.

Я вважаю, що німці перед нами, перед українцями, за Другу світову війну винні. І вони мають це розуміти.

І коли вони собі вигадали, що ми з росіянами єдині, що ми з росіянами — один народ, це їх парадигма, яку вони взяли для себе.

У мене було багато дискусій з цього приводу із німцями.

Я їм пояснював, що ми є Європа, а Росія — це орда. Ми зовсім різні люди.

Ми — вільні люди, нас поневолити неможливо. А на території Російської Федерації — раби, які звикли вклонятися царю і вести рабський спосіб життя, який ми з вами спостерігаємо крайнім часом.

Після приходу Путіна 2003-2004 року у них почалося загострення, яке триває до сьогоднішнього дня. Більш того, я хочу сказати, що саме Путін знищив Росію.

Сучасну Росію знищив Путін. Своїми безглуздими діями, вигадками, що він має зібрати якісь землі.

Гарантії безпеки для України

Чи реально створити гарантії безпеки для України?

Гарантія безпеки нашої країни — це наш свідомий народ, це наше свідоме військо, і це наша зброя. Це три чинники гарантій нашої безпеки. Інших гарантій я у світі не бачив. І навіть на сьогодні, якщо хтось братиме на себе зобов‘язання, то пройде певний час — рік, два, п‘ять, поміняються обставини, і вони будуть трактувати ці зобов’язання зовсім по-іншому.

Я вам нагадаю, коли збирався такий орган, як ООН, який сьогодні не знаю взагалі навіщо існує, то була мрія, що у світі ніколи не буде війни після Другої світової. І зобов‘язанням цього органу було заздалегідь робити так, щоб війни в країнах світу припинилися

Війни припинилися? Ні. Зобов‘язання є. Якщо ви почитаєте статут ООН, там усе написано. Якщо ви почитаєте уважно ті договори, які у нас були з РФ свого часу, 31 травня 1997 року підписаний так званий Великий договір.

Там є пункт три, де РФ брала на себе зобов’язання ніколи в житті на нас не нападати. І де ці зобов’язання?

Річ у тому, що в багатьох країнах світу, на превеликий жаль, гроші стоять на першому місці перед зобов’язанням. Це велика трагедія. І коли ті ж самі німці вважають, що гроші є домінантними, їх економіка є домінантною над людським життям, тоді не треба казати про демократію, що життя людини — найвища цінність, яка є на планеті.

Обмін Медведчука

На кого ми маємо обмінювати Медведчука і чи ми повинні це взагалі робити, враховуючи, що він може надати свідчення?

Оскільки я розумію, росіянам не дуже потрібен Віктор Медведчук, тому зробити обмін рішення немає.

Він дає зараз свідчення, розповідає, усе, що відбувалося, з ким він працював, як він заробляв тощо. Далі, якщо буде можливість і потреба поміняти цього покидька на наших громадян, які знаходяться в полоні, — я не бачу тут нічого дивного. Але спочатку допити, допити, допити… Щоб ми знали все, що і як відбувалося, хто чим займався, коли це було.

Те, що це був агент РФ на нашій території — це ні для кого не є таємницею.

Річ у тому, що він не один, їх багато. Після того, як вони мріяли, що вони за 2-3 дні займуть нашу країну, деякі люди з великими погонами з честю і совістю мали очолити Уряд, усі наші інституції — це були українські військові найвищого рівня.

Медведчук мав бути “сірим кардиналом” тут, як він був все життя.

Росія не раз погрожувала своєю ядерною зброєю, що ніби Путін натисне на “червону кнопку” — це загроза усьому світові. Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму інтерв’ю розповіла про ядерну загрозу та битву за Донбас.