Switchblade, Javelin та ще трохи зброї на $800 млн. США потужно підтримали Україну перед новим нападом Росії

Сполучені Штати ще до початку повномасштабного вторгнення надавали Україні суттєву підтримку. Сучасна зброя, що її отримали українські захисники, допомогла стримати наступ ворога на найбільш небезпечних ділянках фронту.
А зараз стало відомо про новий пакет військової допомоги від США вартістю $800 мільйонів. Українські армійці отримають навіть важке озброєння: артилерійські системи, набої до них, гелікоптери. Розповідаємо розлогіше.
Джо Байден послідовно розширює підтримку України. І про це американський президент особисто повідомив українського лідера Володимира Зеленського.
За його словами, важке озброєння від США має посилити позиції України перед новим наступом, до якого без сумнівів готується Кремль.
— Новий пакет допомоги включатиме багато з вже наданих нами високоефективних систем озброєнь, а також нові можливості, адаптовані до ширшого наступу, який, як ми очікуємо, Росія почне на сході України.
Ці нові можливості включають артилерійські системи, артилерійські снаряди і бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових вертольотів, – повідомив Байден.
Ці нові можливості включають артилерійські системи, артилерійські снаряди і бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових вертольотів, – повідомив Байден.
Ранком четверга, 14 квітня, Міністерство оборони США оголосило, що саме входить до нового пакету військової допомоги.
Фото: Pixabay
Але і це ще не все.
Американська розвідка відкриє для України свої дані, аби завдавати нищівних ударів ворогу на окупованих територіях. Про таке повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в Пентагоні.
Йдеться про розвідувальні дані щодо окупованих територій Сходу та АР Крим, доступ до яких буде надано українським військовим.
Видання також зазначає: це вказує на зміну підходу адміністрації Байдена до перебігу війни в Україні.
Нагадаємо, українська розвідка передбачає, що найближчим часом почнеться новий етап війни в Україні — потужний наступ російських військ на Сході. Кінцева мета — захоплення Росією всієї території Донецької та Луганської областей і створення сухопутного коридору з окупованого Криму.
Читай також: чи можливий наступ на Одесу та Дніпро, а також що означає схема U-24. Пояснює Олексій Арестович.