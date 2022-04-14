Switchblade, Javelin и еще немного оружия на $800 млн. США мощно поддержали Украину перед новым нападением России

Соединенные Штаты еще до начала полномасштабного вторжения оказывали Украине существенную поддержку. Современное оружие, которое получили украинские военные, помогло сдержать наступление врага на наиболее опасных участках фронта.
А теперь стало известно о новом пакете военной помощи США стоимостью $800 миллионов. Украинские армейцы получат даже тяжелое вооружение: артиллерийские системы, патроны к ним, вертолеты. Рассказываем подробнее.
Джо Байден последовательно расширяет поддержку Украины. И об этом американский президент лично уведомил украинского лидера Владимира Зеленского.
По его словам, тяжелое вооружение от США должно усилить позиции Украины перед новым наступлением, к которому несомненно готовится Кремль.
— Новый пакет помощи будет включать в себя многие из уже предоставленных нами высокоэффективных систем вооружения, а также новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое, как мы ожидаем, Россия начнет на востоке Украины.
Эти новые возможности включают в себя артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов, – сообщил Байден.
Эти новые возможности включают в себя артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов, – сообщил Байден.
Утром четверга, 14 апреля, Министерство обороны США озвучило, что именно входит в новый пакет военной помощи.
Фото: Pixabay
Но это еще не все.
Американская разведка откроет для Украины доступ к своим данным, чтобы наносить сокрушительные удары врагу на оккупированных территориях. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.
Речь идет о разведывательных данных касательно оккупированных территорий Востока (Донецкая, Луганская область) и АР Крым, доступ к которым будет предоставлен украинским военным.
Издание также отмечает, что такие шаги указывают на изменение подхода администрации Байдена к ходу войны в Украине.
Напомним, украинская разведка предполагает, что в ближайшее время начнется новый этап войны в Украине – мощное наступление российских войск на Востоке. Конечная цель – захват Россией всей территории Донецкой и Луганской областей и создание сухопутного коридора из оккупированного Крыма.
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