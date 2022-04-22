Современную Россию разрушил Путин. Данилов о настоящих планах оккупантов, партнерах и гарантиях безопасности для Украины

Почти два месяца в Украине идет война. За это время разные эксперты прогнозировали, каким будет ход событий и когда она закончится. Что-то частично сбывалось, что-то — нет, а говорить о конце войны еще довольно сложно, хотя мы знаем, что Украина точно победит.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал интервью, в котором рассказал о намерениях России, партнерах и гарантиях безопасности для Украины.

Планы России закончить войну к 9 мая

Действительно ли Путин планирует остановиться к Пасхе или 9 мая? Какие возможные сценарии рассматривает СНБО?

Мы осознаем, что Путин останавливаться не собирается. Ни 9 мая, ни 10, ни 20. Задача Путина, которую он поставил перед своими военными, довольно проста — уничтожение нашего государства. Других задач у них нет.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Они не считают, что мы вообще есть государство. Более того, прописан план, как это должно было происходить. Концлагеря, затем должны были отправлять наших граждан на стройку в Сибирь 3-5 городов, которые определили Путин совместно с Шойгу (министр обороны РФ — ред.), когда они там шаркали, что они должны были строить путем силой наших граждан Сибирь. Таков был их план. Он начался с большой статьи Шойгу. Статья была 6 сентября 2021 года.

О партнерах

Давайте разделять на партнеров, которые нам действительно являются партнерами и действительно оказывают большую помощь, это прежде всего Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада, Польша, страны Балтии. И люди, которые пытаются, скажем так, решить те или иные вопросы.

Есть ответственность даже перед совестью. И чем дальше они будут тянуть с решением этих вопросов, тем дальше пройдет время, и тогда надо будет спрашивать. Я могу сказать свое мнение, оно публичное.

Я считаю, что немцы перед нами, перед украинцами, за Вторую мировую войну должны. И они должны это понимать.

И когда они придумали, что мы с россиянами едины, что мы с россиянами — один народ, это их парадигма, которую они взяли для себя.

У меня было много дискуссий на этот счет с немцами.

Я им объяснял, что мы являемся Европой, а Россия — это орда. Мы совсем разные люди.

Мы свободные люди, нас поработить невозможно. А на территории Российской Федерации — рабы, привыкшие поклоняться царю и вести рабский образ жизни, который мы с вами наблюдаем в последнее время.

После прихода Путина 2003-2004 года у них началось обострение, которое длится до сегодняшнего дня. Более того, я хочу сказать, что именно Путин уничтожил Россию.

Современную Россию разрушил Путин. Своими бессмысленными действиями, выдумками, что он должен собрать какие-нибудь земли.

Гарантии безопасности для Украины

Реально ли создать гарантии безопасности для Украины?

Гарантия безопасности нашей страны — это наш сознательный народ, это наше сознательное войско, и это наше оружие. Это три фактора гарантий нашей безопасности. Остальных гарантий я в мире не видел. И даже сегодня, если кто-то будет брать на себя обязательства, то пройдет определенное время — год, два, пять, поменяются обстоятельства, и они будут трактовать эти обязательства совсем по-другому.

Я вам напомню, когда собирался такой орган, как ООН, который сегодня не знаю вообще зачем существует, то была мечта, что в мире никогда не будет войны после Второй мировой. И обязательство этого органа было заранее делать так, чтобы войны в странах мира прекратились

Войны прекратились? Нет. Обязательства есть. Если вы прочитаете устав ООН, там все написано. Если вы почитаете внимательно те договоры, которые у нас были с РФ в свое время, 31 мая 1997 подписан так называемый Большой договор.

Там есть пункт три, где РФ брала на себя обязательство никогда в жизни нас не нападать. И где эти обязательства?

Дело в том, что во многих странах мира, к большому сожалению, деньги стоят на первом месте перед обязательством. Это великая трагедия. И когда те же немцы считают, что деньги являются доминантными, их экономика доминантна над человеческой жизнью, тогда не надо говорить о демократии, что жизнь человека — самая высокая ценность, которая есть на планете.

Обмен Медведчука

На кого мы должны обменивать Медведчука и должны ли мы это вообще делать, учитывая, что он может дать показания?

Поскольку я понимаю, россиянам не очень нужен Виктор Медведчук, поэтому сделать обмен на сегодняшний день решения нет.

Он дает сейчас показания, рассказывает, все, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и т.д. Дальше, если будет возможность и необходимость поменять этого отброса на наших граждан, находящихся в плену, — я не вижу здесь ничего удивительного. Но сначала допросы, допросы, допросы… Чтобы мы знали все, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было.

То, что это был агент РФ на нашей территории — это ни для кого не секрет.

Дело в том, что он не один, их много. После того, как они мечтали, что за 2-3 дня займут нашу страну, некоторые люди с большими погонами с честью и совестью должны были возглавить правительство, все наши институты — это были украинские военные самого высокого уровня.

Медведчук должен был быть “серым кардиналом” здесь, как он был всю жизнь.

Россия не раз угрожала своим ядерным оружием, будто Путин нажмет на “красную кнопку” — это угроза всему миру. Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр в своем интервью рассказала о ядерной угрозе и битве за Донбасс.