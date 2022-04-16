Интервью

Мифической красной кнопки нет — Анна Маляр об угрозе ядерного удара, битве за Донбасс и мести за “Москву”

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 16 апреля 2022, 10:00
Ганна Маляр

Больше новостей
Пожежа на Миколаївщині
Взрывы в Киеве, Львове, Николаеве — новые ракетные удары по городам Украины
Історії людей з Маріуполя: 17-річна дівчина тікала із сім'єю з окупації
Я не чувствую себя 17-летней, нас убили морально! История семьи, бежавшей из Мариуполя
Лікування зубів
Кариес, пульпит, периодонтит — рассказываем, как снять зубную боль в домашних условиях
Ірена Карпа про слва Макрона "братні народи"
Было больно слышать о “братских народах”. Писательница Ирэна Карпа о словах президента Франции
Смотреть больше

Материалы по теме

Пожежа на Миколаївщині
Взрывы в Киеве, Львове, Николаеве — новые ракетные удары по городам Украины
Історії людей з Маріуполя: 17-річна дівчина тікала із сім'єю з окупації
Я не чувствую себя 17-летней, нас убили морально! История семьи, бежавшей из Мариуполя
Ірена Карпа про слва Макрона "братні народи"
Было больно слышать о “братских народах”. Писательница Ирэна Карпа о словах президента Франции
посівна на Одещині
Разрушают планы врага! Как Одесская область работает, несмотря на обстрелы, чтобы обеспечить Украину продуктами

Видео
0:07:07
Пожежа на Миколаївщині

Взрывы в Киеве, Львове, Николаеве — новые ракетные удары по городам Украины
0:03:19
Історії людей з Маріуполя: 17-річна дівчина тікала із сім'єю з окупації
Я не чувствую себя 17-летней, нас убили морально! История семьи, бежавшей из Мариуполя
0:04:26
Ірена Карпа про слва Макрона "братні народи"
Было больно слышать о “братских народах”. Писательница Ирэна Карпа о словах президента Франции
0:02:26
посівна на Одещині
Разрушают планы врага! Как Одесская область работает, несмотря на обстрелы, чтобы обеспечить Украину продуктами
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 16 апреля
0:05:26
Як небайдужі європейці допомагають домашнім улюбленцям вимушених переселенців з України
Тихие жертвы войны: как небезразличные европейцы помогают домашним любимцам украинцев и упрощают правила
0:02:21
Яка ситуація в Одесі після знищення крейсера Москва
Шутят — Одесса потопила Москву. Какая ситуация в городе после уничтожения вражеского крейсера
0:11:28
звернення зеленського сьогодні
Задание номер один! Зеленский обратился к украинцам 15 апреля
0:00:50
Обстріл Харкова
Войска РФ снова воюют против детей: последствия обстрела Харькова
0:00:38
Обстріл Миколаєва
Российские оккупанты сожгли отделение Новой почты и стог сена: все подробности нового обстрела Николаева
Больше видео
Брати Андросові
Читать дальше
Когда на смену одному фронту приходит другой. История братьев Андросовых, которые бежали от войны дважды

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь