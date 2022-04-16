Мифической красной кнопки нет — Анна Маляр об угрозе ядерного удара, битве за Донбасс и мести за “Москву”

Россия получила очень досадную пощечину, когда затонул крейсер Москва – буквально лишилась своей гордости, ориентировочную стоимость которой оценивали в $750 млн. После этого Кремль может попытаться отомстить Украине.

Военные эксперты говорили о возможных массовых ракетных ударах по городам Украины, что, собственно, и произошло накануне. О мести России за уничтоженный крейсер Москва, вероятности ядерного удара по Украине и битве за Донбасс рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

О мести за крейсер Москва

— Российская армия действительно мстительна, часть своих операций они проводят эмоционально, и с большой вероятностью эти решения могут приниматься даже не военным, а гражданским лицом. Я имею в виду Путина.

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Иногда нет военной целесообразности в том, что делает (российская армия).

Эмоциональная обиженность армии РФ из-за отступления на киевском направлении, неудач на фронте может иметь практическую реализацию, и такие случаи мы уже видели, говорит Анна Маляр.

Однако она добавляет: украинцам не стоит бояться мести за российский крейсер Москва, ведь у нас и так идет активная фаза войны. Враг бьет из ракет и артиллерии по разным регионам Украины — и Харьков, и Херсонская, и Донецкая области в огне.

Что они еще могут сделать, если они и так ведут войну?

Угроза ядерного удара России: реальна ли она

По словам заместителя министра обороны, Россия всегда использовала тактику публичного давления и устрашения, но ни единого варианта исключать нельзя.

Россию прогнозировать очень сложно. Может быть, в этом и есть их стратегия.

В Минобороны говорят: часто действия армии РФ иррациональны. Это либо месть, либо обида, говорит Анна Маляр.

— Зачем они ровняют с землей Харьков, зачем они это делают с Мариуполем? Это вещи иррациональные, – отмечает она.

Поэтому когда представители РФ угрожают химическим или ядерным оружием, это не нужно воспринимать исключительно как слова, этот вопрос нужно изучать и понимать, насколько Россия имеет потенциал в этом вопросе.

Но есть несколько важных аспектов.

Во-первых:

Мифической красной кнопки (ядерной – ред.) нет, это совсем по-другому выглядит.

Во-вторых, решение о применении такого вида оружия принимает не один человек, речь о нескольких звеньях.

В-третьих, об этом может говорить только разведка, если она эффективно и качественно работает (речь идет о разведке наших стран-партнеров).

Но прогнозировать импульсивные проявления довольно сложно.

В случае с Путиным нужно просто быть готовыми ко всему.

О лжи и спеси российской армии

Россия характеризуется любовью к преувеличениям. В качестве примера в Минобороны приводят историю с численностью войск РФ. На всех сайтах и на всех публичных площадках Россия отмечала, что имеет миллионную армию.

— Они постоянно раздували количество своего личного состава, говорили, что там миллион военных.

А сейчас мы видим, что в потери России в Украине 20 тысяч, и они уже не могут сформировать личный состав, имеют проблемы с мобилизацией, призывом.

О битве за Донбасс и готовности к ней России

Россия активно готовится к этой решающей (по словам многих военных экспертов) битве. Как именно – рассказала Анна Маляр.

По данным Минобороны, россияне сейчас:

концентрируют военную технику и вооружение, личный состав;

готовят медицинскую инфраструктуру для помощи раненым;

накапливают провиант;

полностью готовят территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов;

занимаются перемещением войск;

меняют стратегии;

ищут слабые места Украины.

Но самое важное, что мы победим, ведь за нами правда и поддержка миллионов людей со всего мира.

Помочь нашим Вооруженным Силам можешь и ты — перечислив средства на официальный счет на сайте НБУ или через приложения Монобанк или Дія.

Раньше мы рассказывали, как выбрать качественное снаряжение для военных ВСУ и зачем нужен кавер для шлема. Возможно, именно ты сможешь защитить нашего воина и приобрести ему качественное снаряжение.