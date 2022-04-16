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Было больно слышать о “братских народах”. Писательница Ирэна Карпа о словах президента Франции

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 апреля 2022, 07:00

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