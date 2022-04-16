Было больно слышать о “братских народах”. Писательница Ирэна Карпа о словах президента Франции

Заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что Украина и Россия — “братские народы” наделали шум среди украинцев. Многие наши люди начали возмущаться этими словами.

Писательница, певица и неофициальный посол Украины в Париже Ирэна Карпа рассказывает, что сначала услышав это заявление, думала, что это фейк. Она пересмотрела многие СМИ и нашла первоисточник.

Это не был какой-то “вброс”, о котором могли бы подумать, в пользу Марин Ле Пен. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Также она рассказала на телевидении (на французских каналах — ред.), что было уже больно услышать о “братских народах”. Не так обидело то, что не хотят называть события в оккупированных городах Украины геноцидом.

Затем Макрон поговорил с Зеленским, прояснил эту ситуацию, и Франция продолжает оставаться нашим партнером.

Также она назвала эти слова заигрыванием с электоратом, ведь Эммануэль Макрон, по ее мнению, умный мужчина и не мог случайно или не обдумывая это сказать.

Также писательница говорит, что пытается доносить людям Франции правду, рассказывает все, что происходит в Украине, и многих это волнует.

Хотя Франция и сейчас является нашим партнером, активно нас тоже поддерживают другие страны, в частности Соединенные Штаты Америки. Ранее мы рассказывали о военной помощи от США и 800 миллионов долларов.