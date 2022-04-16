Було боляче чути про “братні народи”. Письменниця Ірена Карпа про слова президента Франції

Заява французького президента Еммануеля Макрона про те, що Україна й Росія – “братні народи” наробила галасу серед українців. Багато наших людей почали обурюватися від цих слів.

Письменниця, співачка і неофіційний посол України в Парижі Ірена Карпа розповідає, що спочатку, коли почула цю заяву, думала, що це фейк. Тож вона передивилася багато ЗМІ та знайшла першоджерело.

Це не був якийсь “вкид”, про який би могли подумати, на користь Марін Ле Пен. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Також вона розказала на телебаченні (на французьких каналах — ред.), що було дуже боляче почути про “братні народи”. Не так образило те, що не хочуть називати події в окупованих містах України геноцидом.

Потім Макрон поговорив з Зеленським, прояснив цю ситуацію, й Франція далі залишається нашим партнером.

Також вона назвала ці слова заграванням з електоратом, адже Еммануель Макрон, за її словами, розумний чоловік і не міг випадково чи не обдумуючи наслідки це сказати.

Також письменниця каже, що намагається доносити людям Франції правду, розповідає про все, що відбувається в Україні, й багатьох це хвилює.

Хоч Франція і нині є нашим партнером, активно нас теж підтримують інші країни, зокрема Сполучені Штати Америки. Раніше ми розповідали про військову допомогу від США та 800 мільйонів доларів.