ВСУ – наш фундамент. На нем должна стоять крепость из национального единства. Новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и миру 22 апреля с очередным видео по поводу войны с Россией.

Вооруженные силы Украины блестяще выполняют свои задачи. Разведка, Национальная гвардия, тероборона, полиция, пограничники – все сто процентов работают на победу.

Но на победу также должен работать каждый гражданин – в том, чем занимается, и там, где находится. Если вы за границей – поддерживайте Украину.

Если вы занимаетесь обычной экономической деятельностью – делайте все, чтобы Украине было больше пользы.

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Если вы оказались на временно оккупированной территории – старайтесь создать оккупантам больше проблем.

Вооруженные силы Украины – это наш фундамент. Но на этом фундаменте должна всегда стоять крепость из нашего национального единства.

Обращение Зеленского 22 апреля — тезисы:

Великобритания стала двадцать первым государством, возвращающим дипломатическое представительство в нашу столицу.

Сегодня со ссылкой на российских военных была распространена новость о том, что вроде бы их задачей сейчас является установление контроля над югом Украины и выход на границу Молдовы. И якобы в Молдове нарушаются права русскоговорящих. Это только подтверждает, что российское вторжение в Украину предполагалось только как начало, а дальше они хотят захватить и другие страны.

Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать атаки российских захватчиков на востоке и на юге Украины.

Изюмское направление, Донбасс, Приазовье и Мариуполь, Херсонская область — это те места, где решается судьба этой войны и будущего нашего государства.

В Донецкой области, в Луганской области, в Харькове, в окрестных районах оккупанты пытаются реализовать примитивную цель — убить как можно больше и уничтожить все, что видят.

Мы уделяем максимальное внимание тому, чтобы обеспечить наших военных всем необходимым оружием.

Благодарен всем нашим партнерам, которые передают нам то, что мы просили.

На сегодня разминировано 184 населенных пункта.

Гуманитарные штабы работают на территории уже более 500 деоккупированных территорий.

Ежесуточно добавляются почти 100 населенных пунктов, куда мы возвращаем медицинские и образовательные услуги, работу органов социальной защиты, финансовые учреждения. В 96 населенных пунктах вернулось автомобильное сообщение, в 183 вернули работу АЗС и в 90 электричество.

Государственными наградами отмечены 48 защитников Украины. За мужество в боевых действиях, за примерное исполнение воинского долга.

Смотри полное видео обращение Зеленского 22 апреля 2022:

Напомним, ранее Алексей Арестович рассказал, что думает об “отказе” Путина брать штурмом Азовсталь.