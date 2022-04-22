ВСУ – наш фундамент. На нем должна стоять крепость из национального единства. Новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и миру 22 апреля с очередным видео по поводу войны с Россией.
Вооруженные силы Украины блестяще выполняют свои задачи. Разведка, Национальная гвардия, тероборона, полиция, пограничники – все сто процентов работают на победу.
Вооруженные силы Украины блестяще выполняют свои задачи. Разведка, Национальная гвардия, тероборона, полиция, пограничники – все сто процентов работают на победу.
Но на победу также должен работать каждый гражданин – в том, чем занимается, и там, где находится. Если вы за границей – поддерживайте Украину.
Если вы занимаетесь обычной экономической деятельностью – делайте все, чтобы Украине было больше пользы.
Если вы оказались на временно оккупированной территории – старайтесь создать оккупантам больше проблем.
Вооруженные силы Украины – это наш фундамент. Но на этом фундаменте должна всегда стоять крепость из нашего национального единства.
Смотри полное видео обращение Зеленского 22 апреля 2022:
Напомним, ранее Алексей Арестович рассказал, что думает об “отказе” Путина брать штурмом Азовсталь.