Хитрый шаг или просто страх? Почему Путин отказался от штурма Азовстали

Как уже знает весь мир, залезть в голову больному диктатору означает лишь навредить собственной психике и еще больше запутаться в его планах. Все, о чем можно говорить уверенно, – это лишь варварские действия его армии.

Однако в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Путин назвал штурм завода Азовсталь в Мариуполе нецелесообразным. Также он приказал отменить его.

И это после того, как уже было уничтожено 98% города, который военные преступники считают столицей националистического Азова. Что заставило его передумать уничтожать здание? Действительно ли остановятся его войска в Мариуполе?

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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что этот приказ может свидетельствовать именно о том, что оккупанты фактически не способны захватить предприятие, и они это начинают понимать.

Они понесли огромные потери, а наши защитники продолжают удерживать завод.

Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обзоре в Twitter поделилось своим видением ситуации. В ведомстве отмечают, что решение Путина может предположительно указывать на то, что он стремится освободить свои войска для наступления на востоке Украины.

Полноценный штурм завода российскими войсками ожидаемо привел бы к большим потерям среди россиян, еще больше снижая их боеспособность.

Также Минобороны сообщает, что, несмотря на изменение приоритета в этой войне, оккупанты все равно страдают от огромных потерь как в личном составе, так и в технике. Их войско просто истощено.

Улучшится ли ситуация на Азовстали

В общем можно сказать, что она просто частично изменится. Но только в том случае, если извечный лжец сдержит свое слово.

Штурм может смениться обстрелами и бомбардировками, но с использованием меньших ресурсов. Тогда будет работать тактика истощения, и оккупанты будут просто ждать как коршуны момента, когда ресурсы полка Азов и мирных жителей на Азовстали исчерпаются.

Штурм – это способ захвата крепостей, или очень хорошо защищенных районов, предусматривающий постоянные быстрые и неожиданные нападения, артиллерийские обстрелы, а также разрушение самих фортификационных сооружений.

Поэтому одним из первых объяснений, почему Путин приказал остановить штурм, может быть именно экономическая причина.

Экономические причины остановить штурм

Оккупанты уже пристрастились к грабежу как обычных украинцев, так и наших предприятий. Они грабят не только мирных жителей городов, но и воруют тракторы и оборудование заводов.

Поэтому неудивительно, если бы они мечтали о призрачной победе, стремились бы оставить для себя один из крупнейших металлургических комбинатов Европы Азовсталь.

Ранее он мог производить около 4 млн тонн стали, 3,5 млн тонн чугуна, 1,2 млн тонн прокатного железа. Его продукцию использовали для строительства кораблей, мостов и нефтепроводов.

Поэтому московский царек может надеяться получить что-то ценное оттуда, пока его пешки не разрушили все дотла.

Военная версия остановки штурма

Как и говорил Арестович, одной из причин может быть именно неспособность оккупантов взять Азовсталь. “Почему?” — спросите вы.

Это огромный завод, под которым находится практически весь подземный город с разветвленной системой коммуникаций. Некоторые даже считают, что определенные сооружения могут выдержать ядерный удар, которым так кичится Путин.

Врагу доступен только один путь для захвата завода – силы пехоты. Однако такое наступление может занять еще много недель, а результаты никто не может гарантировать.

Все уже понимают, насколько хорошо подготовлены воины Азова, учитывая, что они сдерживают противника, превосходящего их в количестве в десять раз.

Несмотря на надежду оккупантов на то, что у украинских военных и мариупольцев могут закончиться ресурсы, главным преимуществом тех, кто находиися на Азовстали, является доступ к морю. Это дает неограниченные запасы воды, поскольку ее можно легко превратить в питьевую путём выпаривания.

Политическая версия — спешка перед 9 мая

Как уже было сказано выше, наступление на Азовсталь может продолжаться еще очень долго. Однако все знают, что скоро 9 мая — сакральная по значению дата для диктаторского режима РФ. Все население могло бы молиться на нее, если бы мало-мальски имело что-то общее с чем-то святым.

Британская разведка уверена, что Россия просто не в силах подавить сопротивление в Мариуполе, а неизбирательные атаки по местному населению свидетельствуют о бессилии россиян перед мощью украинцев.

Российские военные по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им бы хотелось.

Они продолжают спешить и совершают из-за этого еще больше ошибок на поле боя. Ожидается, что Путин захочет чем-то похвастаться на параде 9 мая и рассказать о достижениях так называемой спецоперации.

Непокоренный Мариуполь и огромные потери русских войск практически невозможно скрывать от давно замыленных глаз россиян. Да, им все равно, что в Украине война, но за свои мягкие места они еще переживают. Да и для унижения соседей им необходимо услышать хотя бы об одной “победе” русской армии.

Поэтому идея заморозить вопросы Азовстали и просто объявить о взятии Мариуполя, а также о создании сухопутного коридора в аннексированный Крым, звучит как настоящее спасение для пропаганды.

Кроме того, повлиять на ход событий могло бескомпромиссное заявление президента Украины Владимира Зеленского с предупреждением: если уничтожат украинских защитников в Мариуполе – политического диалога больше не будет.

Напомним, ранее морпехи из Мариуполя просили о процедуре extraction. Читай, что это такое и как она может спасти тысячи жизней.