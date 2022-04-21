Арестович о том, что на самом деле значит “забота” Путина и “отказ” от штурма Азовстали

Продолжаются 57 сутки активной фазы русско-украинской войны. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отчитался о текущей ситуации по российскому вторжению по состоянию на 21 апреля.

По его словам, направление действия российских войск остается неизменным: от Изюма до Славянска и Краматорска.

В течение суток противнику не удалось продвинуться ни в Луганской области, ни в направлении основных усилий, ни в направлении Гуляйполя.

Арестович отметил, что российское руководство уже понимает, что не сможет взять Азовсталь в Мариуполе. Об этом свидетельствует пресс-конференция Путина и Шойгу, где они обсуждают следующий план действий.

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Путин проявил “заботу” к русским солдатам, чтобы те не сражались в тяжелых столкновениях на развалинах Азовстали.

Переброска войск ближе к северу свидетельствует лишь о том, что российские войска не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Об осознании бесперспективности борьбы россиян свидетельствуют и их преждевременные сообщения о “победах”.

Алексей Арестович предположил, что дальнейшие действия российского руководства будут коррелироваться от предложений о перемирии до накопления сил для следующей фазы войны.

Что делать, если тебя пытаются взять в оккупационное войско (советы от Арестовича)

Прятаться.

Бежать.

Переходить на нашу сторону.

Хочу пожелать удачи защитникам Мариуполя. Их героизм и высочайший профессионализм будут изучаться десятки, сотни лет в военных академиях мира.

Смотрите полное видео о военной ситуации в Украине на 21 апреля.

Мировые лидеры продолжают поддерживать Украину: Джо Байден с новым заявлением о поддержке Украины и ограничениях для России.