Арестович о том, что на самом деле значит “забота” Путина и “отказ” от штурма Азовстали

Продолжаются 57 сутки активной фазы русско-украинской войны. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отчитался о текущей ситуации по российскому вторжению по состоянию на 21 апреля.
По его словам, направление действия российских войск остается неизменным: от Изюма до Славянска и Краматорска.
В течение суток противнику не удалось продвинуться ни в Луганской области, ни в направлении основных усилий, ни в направлении Гуляйполя.
В течение суток противнику не удалось продвинуться ни в Луганской области, ни в направлении основных усилий, ни в направлении Гуляйполя.
Арестович отметил, что российское руководство уже понимает, что не сможет взять Азовсталь в Мариуполе. Об этом свидетельствует пресс-конференция Путина и Шойгу, где они обсуждают следующий план действий.
Путин проявил “заботу” к русским солдатам, чтобы те не сражались в тяжелых столкновениях на развалинах Азовстали.
Путин проявил “заботу” к русским солдатам, чтобы те не сражались в тяжелых столкновениях на развалинах Азовстали.
Переброска войск ближе к северу свидетельствует лишь о том, что российские войска не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Об осознании бесперспективности борьбы россиян свидетельствуют и их преждевременные сообщения о “победах”.
Алексей Арестович предположил, что дальнейшие действия российского руководства будут коррелироваться от предложений о перемирии до накопления сил для следующей фазы войны.
Хочу пожелать удачи защитникам Мариуполя. Их героизм и высочайший профессионализм будут изучаться десятки, сотни лет в военных академиях мира.
Хочу пожелать удачи защитникам Мариуполя. Их героизм и высочайший профессионализм будут изучаться десятки, сотни лет в военных академиях мира.
Смотрите полное видео о военной ситуации в Украине на 21 апреля.
Мировые лидеры продолжают поддерживать Украину: Джо Байден с новым заявлением о поддержке Украины и ограничениях для России.