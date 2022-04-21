Арестович про те, що насправді означає “турбота” Путіна і “відмова” від штурму Азовсталі

Триває 57 доба активної фази російсько-української війни. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович відзвітував про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 21 квітня.

За його словами, напрямок дії російських військ залишається незмінним: від Ізюма на Слов’янськ і Краматорськ.

Протягом доби противнику не вдалося просунутися ані в Луганській області, ані на напрямку головних зусиль, ані на напрямку Гуляйполя.

Арестович зазначив: російське керівництво уже розуміє, що не зможе взяти Азовсталь у Маріуполі. Про це свідчить пресконференція Путіна і Шойгу, де вони обговорюють наступний план дій.

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Путін проявив “турботу” до російських солдатів, аби ті не билися у тяжких зіткненнях на розвалинах Азовсталі.

Перекидання військ північніше свідчить лише про те, що російські війська не покидають спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Про усвідомлення безперспективності боротьби росіян свідчать і їхні передчасні повідомлення про “перемоги”.

Олексій Арестович припустив, що подальші дії російського керівництва будуть корелюватися від пропозицій про перемир’я до накопичення сил для наступної фази війни.

Що робити, якщо тебе намагаються взяти до окупаційного війська (поради від Арестовича)

Ховатися.

Тікати.

Переходити на наш бік.

Хочу побажати удачі захисникам Маріуполя. Їхній героїзм та найвищий професіоналізм буде вивчатися десятки, сотні років у військових академіях світу.

Дивіться повне відео про воєнну ситуацію в Україні станом на 21 квітня.

Світові лідери продовжують підтримувати Україну: Джо Байден із новою заявою про підтримку Україні та обмеження для Росії.