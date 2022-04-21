У нас є два варіанти. Військовий експерт Олег Жданов про те, як може закінчитися другий етап війни Росії проти України

Понад 50 днів триває повномасштабна війна Росії проти України. Близько п’яти мільйонів українців покинули власні домівки та виїхали за кордон у пошуках безпеки. Ми всі хочемо, щоб війна швидше закінчилася, тож військовий експерт Олег Жданов розповів, коли можна говорити про закінчення війни.

За його словами, найголовніша битва цього протистояння вже почалася — це битва на сході України.

За два тижні, за результатами битви, вже можна буде давати якісь прогнози.

— Вони (російські військові — ред.) досвід бойовий набувають, але повністю врахувати ті помилки, які були допущенні під час організації ведення бойових дій на початку, не можуть, — каже Жданов.

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Щодо загальної мобілізації в Росії експерт сказав, що вона можлива лише в прикордонних до України областях. Адже там уже оголошено жовтий рівень терористичної загрози. Росія сама робить теракти й видає це за дії України.

Лишилося ще кілька терактів, і вони оголосять червоний рівень, а потім буде загальна мобілізація, але лише в прикордонних областях.

Також Олег Жданов сказав, що другий етап війни для України має два варіанти закінчення — поганий та хороший.

Поганий — це якщо російські війська прорвуть оборону та візьмуть в оточення наших військових. Тоді Росія наполягатиме на підписанні капітуляційної угоди з боку України.

Хороший — якщо ЗСУ втримають оборону та позбавлять наступального потенціалу російських військ на донецькому напрямку, а також перехід до третього етапу війни — контрнаступальних дій.

Найбільше в цій війні постраждав Маріуполь. Нещодавно стало відомо, що завод Азовсталь — розбомблений, а бійці Азову готові до евакуації. Раніше ми розповідали про ситуацію в Маріуполі.