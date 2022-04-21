У нас есть два варианта. Военный эксперт Олег Жданов о том, как может закончиться второй этап войны России против Украины

Более 50 дней идет полномасштабная война России против Украины. Около пяти миллионов украинцев покинули собственные дома и выехали за границу в поисках безопасности. Мы все хотим, чтобы война поскорее закончилась, поэтому военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда можно говорить об окончании войны.

По его словам, самое главное сражение этого противостояния уже началось — это сражение на востоке Украины.

Через две недели, по результатам битвы, уже можно будет давать какие-то прогнозы.

— Они (российские военные — ред.) боевой опыт приобретают, но полностью учесть те ошибки, которые были допущены при организации ведения боевых действий в начале, не могут, — говорит Жданов.

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Об общей мобилизации в России эксперт сказал, что она возможна только в приграничных к Украине областях. Там же уже объявлен желтый уровень террористической угрозы. Россия сама совершает теракты и выдает это за действия Украины.

Осталось еще несколько терактов, и они объявят красный уровень, а затем будет всеобщая мобилизация, но только в приграничных областях.

Также Олег Жданов сказал, что у второго этапа войны для Украины есть два варианта окончания — плохой и хороший.

Плохой — если русские войска прорвут оборону и возьмут в окружение наших военных. Тогда Россия будет настаивать на подписании капитуляционного соглашения со стороны Украины.

Хороший — если ВСУ удержат оборону и лишат наступательного потенциала российских войск на донецком направлении, а также переход к третьему этапу войны — контрнаступательным действиям.

Больше всего в этой войне пострадал Мариуполь. Недавно стало известно, что завод Азовсталь разбомблен, а бойцы Азова готовы к эвакуации. Ранее мы рассказывали о ситуации в Мариуполе.