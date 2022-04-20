Азовсталь разбомблен, бойцы АЗОВа готовы к эвакуации — что происходит в Мариуполе

Мариуполь с первых дней полномасштабной войны удерживает оборону и защищает собой другие направления. Город полностью разбит оккупантами, а тысячи мирных жителей прячутся в подвалах и надеются на деблокаду или по крайней мере безопасную эвакуацию.

Заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламарь рассказал в эфире телемарафона, готовы ли украинские бойцы покинуть город и какая ситуация там по состоянию на 20 апреля.

В Мариуполе работает техника с отметками V. Это свидетельствует о том, что они (россияне — ред.) бросили сюда свежие силы. Это подразделения, которые были под Киевом. Нам удалось уничтожить один танк, — рассказал Паламарь.

Однако силы не равные. Россияне настолько боятся украинских защитников, что бросили на захват города техники и человеческой силы в несколько тысяч раз больше нашей.

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Однако, по словам заместителя командира, полк Азов в плен рашистам сдаваться не собирается. Бойцы согласятся только на эвакуацию силами третьих стран.

Гражданские также не хотят выходить из укрытий для эвакуации, которую объявила РФ, ведь доверия к россиянам нет. До сих пор никто из других стран не согласился гарантировать безопасность эвакуации мирного населения из Мариуполя.

Рашисты неустанно бьют по заводу Азовсталь, где прячется по крайней мере 1000 гражданских людей.

Фактически весь Азовсталь уже разбомблен. Мы знаем о нескольких подвалах, в которых находятся гражданские. В каждом из них 80-100 мирных граждан, в том числе дети, — отметил Паламарь.

Полное обращение смотри в видео.

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