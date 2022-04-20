Пасхальному перемирию быть? Украина отреагировала на предложение ООН

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на предложение генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша ввести Пасхальную четырехдневную “гуманитарную паузу” в Украине, начиная с Чистого Четверга (21 апреля).
Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, которые хотят покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя.
Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, которые хотят покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя.
Об этом написал МИД на своем сайте.
Ведомство также поблагодарило ООН за готовность обеспечить население наиболее пострадавших районов Украины необходимой гуманитарной помощью.
Министерство призвало Россию прекратить нападения на гражданские объекты нашей страны для защиты мирного населения, гуманитарного персонала и журналистов. Блокада украинских городов должна прекратиться, чтобы у людей была возможность выехать по гуманитарным коридорам.
Мариуполь находится в окружении с начала марта. Город почти полностью разрушен в результате боевых действий, ударов вражеской артиллерии и авиации. Командир 36-го полка морских пехотинцев Сергей Волынский просит процедуру extraction для украинских военных и мирных жителей.