Кидали півтонні бомби на мирні будинки! Суми розбирають завали після російської навали

Одним авіаударом поховали 24 людини під уламками. У Сумах рятувальники Міжрегіонального центру швидкого реагування почали розбирати завали одного зі зруйнованих районів міста — вулицю Роменську.

У ніч проти 8 березня росіяни скинули туди три авіабомби вагою півтонни кожна. Десятки будинків зруйновані.

На місці працюють майже 50 рятувальників й важка техніка. Почати роботу раніше було неможливо через блокаду міста росіянами.

Масштаби руйнувань вражають. Де ще два місяці тому стояв будинок мирної родини — тепер купа цеглин. І тіла п’ятьох мешканців під ними, зокрема 9-річного хлопчика. Його 4-річній сестричці вдалося врятуватися, проте дівчинка залишилася круглою сиротою.

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Дивися, як відбувається розбір завалів у Сумах після російської атаки.

На Запоріжжі вже кілька днів не вщухають дощі й прогноз на найближчий тиждень — щоденні зливи. Тож армійці, які боронять область від російської навали, борються не лише з ворогом, а й з наслідками негоди. Дивися, яка ситуація в Запорізькій області.