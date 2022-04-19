Щоденні зливи стримують навалу ворога на Запоріжжі — яка ситуація в регіоні

На Запоріжжі вже кілька днів не вщухають дощі й прогноз на найближчий тиждень — щоденні зливи. Тож армійці, які боронять область від російської навали, борються не лише з ворогом, а й з наслідками негоди.

Проте ніхто не нарікає, бо ж усі там добровольці. Водночас природні умови стримують можливе просування російських загарбників.

Нині на Запоріжжі відбуваються запеклі артилерійські бої. Звуки канонади не вщухають ні на мить. Та попри все, наші хлопці міцно тримають позиції й зберігають оптимізм. Дивися, яка ситуація на Запоріжжі 19 квітня.

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