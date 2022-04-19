Україна

Щоденні зливи стримують навалу ворога на Запоріжжі — яка ситуація в регіоні

Андрій Почтєв 19 Квітня 2022, 23:30

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