Ежедневные ливни сдерживают наступление врага на Запорожье — какая ситуация в регионе

В Запорожской области уже несколько дней не утихают дожди. Прогноз на ближайшую неделю — ежедневные ливни. Поэтому армейцы, которые защищают область от российского нашествия, борются не только с врагом, но и с последствиями непогоды.

Однако никто не жалуется, потому что все там добровольцы. В то же время, природные условия сдерживают возможное продвижение российских захватчиков.

Сейчас в Запорожской области проходят ожесточенные артиллерийские бои. Звуки канонады не утихают ни на минуту. Но, несмотря на это, наши ребята крепко держат позиции и сохраняют оптимизм. Смотри, какая ситуация в Запорожской области 19 апреля.

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Пока что в Украине безопасных мест не существует. Поэтому, если звучит воздушная тревога, нужно немедленно идти в укрытие или пользоваться правилом двух стен. Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине точно пригодится тебе.