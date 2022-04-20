Украина

Сбрасывали полутонные бомбы на мирные дома! Сумы разбирают завалы после российского нашествия

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0:09:05
Володимир Зеленський
Освобождено более 900 населенных пунктов Украины: новое обращение Зеленского
Михайло Подоляк про переговори з РФ
С ними невозможно говорить просто по-человечески: Подоляк о переговорах с РФ и депортированных украинцах
0:05:20
Ірина Верещук про роботу гуманітарних коридорів 20 квітня
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