Сбрасывали полутонные бомбы на мирные дома! Сумы разбирают завалы после российского нашествия

Одним авиаударом похоронили 24 человека под обломками. В Сумах спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования начали разбирать завалы одного из разрушенных районов города — улицу Роменскую.
В ночь на 8 марта россияне сбросили туда три авиабомбы весом полтонны каждая. Десятки домов разрушены.
В ночь на 8 марта россияне сбросили туда три авиабомбы весом полтонны каждая. Десятки домов разрушены.
На месте работают около 50 спасателей и тяжелая техника. Начать работу раньше было невозможно из-за блокады города россиянами.
Масштабы разрушений поражают. Там, где еще два месяца назад стоял дом мирной семьи, теперь куча кирпичей. И тела пятерых жителей под ними, в том числе 9-летнего мальчика. Его 4-летней сестренке удалось спастись, однако девочка осталась круглой сиротой.
Смотри, как в Сумах разбирают завалы после российской атаки.
В Запорожской области уже несколько дней не утихают дожди и прогноз на ближайшую неделю — ежедневные ливни. Так что армейцы, которые защищают область от российского нашествия, борются не только с врагом, но и с последствиями непогоды. Смотри, какая ситуация в Запорожской области.