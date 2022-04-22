В России озвучили задачи второй фазы “спецоперации” — реакция Украины

В России озвучили задачи для собственной армии во время второй фазы “спецоперации в Украине”. Теперь в Кремле потребовали установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной.

Об этом заявил заместитель командующего Центральным военным округом РФ, информируют российские СМИ.

В частности, в планах агрессора “создать сухопутный коридор в Крым и влиять на жизненно важные объекты ВСУ”.

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А Юг нашей страны России нужен якобы для того, чтобы “получить еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения”.

При этом в российской армии забыли уточнить, сколько всего фаз так называемой спецоперации планируется.

Реакция Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак уже отреагировал на заявление российского военного чиновника. Он напомнил, что многие планы Кремля были успешно разрушены силами ВСУ и украинского народа.

У нас есть собственные сценарии защиты Украины… Это война за Свободу, и мы победим, – убежден Ермак.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что Украина для Путина — плацдарм, чтобы двигаться дальше.