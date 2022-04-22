Україна

У Росії озвучили завдання другої фази “спецоперації” — реакція України

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 22 Квітня 2022, 13:00
Кремль

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