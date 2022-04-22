У Росії озвучили завдання другої фази “спецоперації” — реакція України

В Росії озвучили завдання для власної армії під час другої фази “спецоперації”. Тепер у Кремлі зажадали встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною.

Про таке заявив заступник командувача Центрального військового округу РФ, інформують російські ЗМІ.

Зокрема, у планах агресора “створити сухопутний коридор у Крим та впливати на життєво важливі об’єкти ЗСУ”.

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А Південь нашої держави Росії потрібен начебто для того, аби отримати “ще один вихід до Придністров’я, де відзначаються факти утисків російськомовного населення”.

При цьому, в російському війську забули поточнити, скільки всього фаз так званої спецоперації планується.

Реакція України

Керівник офісу Президента Андрій Єрмак вже відреагував на заяви російського військового чиновника. Він нагадав, що чимало планів Кремля були успішно зруйновані силами ЗСУ та українського народу.

У нас є власні сценарії захисту України…Це війна за Свободу і ми переможемо, – переконаний Єрмак.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що Україна для Путіна — плацдарм, щоб рухатися далі.