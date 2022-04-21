Україна для Путіна — плацдарм, щоб рухатися далі. Маляр про усвідомлення Заходом небезпеки

На останньому тижні відбувся кардинальний злам ситуації з постачанням зброї від наших західних партнерів. Схоже, що в них сталася переоцінка української здатності воювати.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповіла, чому західні партнери вирішили надавати Україні серйознішу зброю, ніж переносні протитанкові комплекси.

— Збройні сили вже понад 50 діб потужно обороняють Україну й не дають можливості російським військам просунутися вглиб нашої території.

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Це не секрет, що росіяни планували за максимум тиждень захопити Україну. Так само і прогнози західних країн були схожими, — зазначає Маляр.

Ще одним фактором зміни настроїв Заходу стала блискуча робота українських дипломатів та активна позиція нашого президента. Також партнери нарешті зрозуміли, що Путін не зупиниться на Україні.

На початку їм, мабуть, здавалося, що Україна — кінцева мета. Але те, що він (Путін — ред.) стирає з лиця землі наші міста, говорить лише про те, що йому вони не потрібні. Україна для нього плацдарм, щоб рухатися далі.

Зараз відбувається протистояння західної цивілізації, яку уособлює Україна, і середньовічного варварства. Це серйозний виклик Заходу, адже наша поразка була б поразкою Заходу.

Дивися, які настрої у наших бійців на передовій.

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