Світ

Україна для Путіна — плацдарм, щоб рухатися далі. Маляр про усвідомлення Заходом небезпеки

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Квітня 2022, 15:00
Інтерв'ю Ганни Маляр - інтерв'ю заступниці міністра оборони України 21.04.2022

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Інтерв'ю Ганни Маляр - інтерв'ю заступниці міністра оборони України 21.04.2022
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