Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 21 квітня

А зараз буде антиросійська бандерівська медитація від котика з фото. Дивіться йому в очі та спокійно повторюйте про себе улюблену фразу: чи то про російський воєнний корабель, чи то”Слава Україні, слава нації і…”. Вони дуже лякають окупантів та заспокоюють нерви українським патріотам.

Дуже добре. Дихайте повільно та глибоко. Будьте, як котик і проганяйте окупантів лише одним багатозначним поглядом.

Куди їх гнати розповість Генштаб ЗСУ, який традиційно повідомляє про потенційно небезпечні напрямки та місця, де точаться бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 21 квітня 2022 року

Ворог намагається продовжувати наступ у Східній операційній зоні, аби встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

Зберігається імовірність ракетних ударів з боку російських військових по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. Охорона спільної з Україною ділянки кордону здійснюється підрозділами ворога у посиленому режимі.

На Слобожанському напрямку окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу державного кордону України.

Ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Противник здійснив перегрупування військ на Ізюмському напрямку. В районі населеного пункту Дібровне російські військові спробували йти в наступ, операція частково успішна для ворога.

В районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов.

Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив. Що цікаво, на цьому напрямку окупанти воюють у військовій формі українського зразка.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник проводить розвідку маршрутів та підготовку до подальшого наступу в напрямку населеного пункту Лиман та виходу на Слов’янськ з північного сходу.

Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного. Зазнав невдачі.

Російські військові спробували штурмувати ділянку в напрямку Новотошківського, успіху не мали.

Російські окупанти проводять штурмові дії в районі Попасної.

Тривають авіаційні удари по інфраструктурі міста Маріуполя, ворог здійснює штурмові дії в районі морського порту та заводу “Азовсталь”.

На Запорізькому напрямку за підтримки вогню артилерії окупанти відновили наступ (у напрямку населеного пункту Темирівка).

На Південнобузькому напрямку артилерійські підрозділи ворога вели вогонь по позиціях наших підрозділів. Крім того, армійська та оперативно-тактична авіація противника здійснювала вогневе ураження окремих об’єктів.

Ворог намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, успіху не мав.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський знову звернувся до українців та повідомив, що вже звільнено понад 900 населених пунктів України.