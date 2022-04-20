Обстріли Харкова не вщухають, а люди виживають у підземеллях — ситуація в місті

Найбільший спальний район Харкова Салтівка з 24 лютого постійно знаходиться під обстрілами російських військових. Лише вчора тут загинули четверо людей, ще 26 зазнали поранень.
У міськраді підрахували, що вже зруйновано 2 тисячі багатоповерхівок, кілька десятків лікарень, понад 50 дитсадків і шкіл.
За даними правоохоронців, станом на вчорашній вечір від російських обстрілів на Харківщині загинули вже 560 людей, 26 із них — діти.
За даними правоохоронців, станом на вчорашній вечір від російських обстрілів на Харківщині загинули вже 560 людей, 26 із них — діти.
Мікрорайон Північна Салтівка — вже давно передова. Люди там виживають без газу, світла, води і зв’язку. Підвали будинків та шкіл стали прихистком для харків’ян, проте з кожним днем ситуація лише загострюється.
Приїжджати сюди волонтерам нині складно через постійні обстріли, тож не всі наважуються заїжджати в цей район. Дивися репортаж, як живе Харків сьогодні.
Російські орки не припиняють спроб захопити нашу країну, проте Збройні сили України стримують навалу та мужньо обороняють рідну землю. Читай, які втрати Росії в Україні та яка ситуація на фронті 20 квітня.