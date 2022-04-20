Обстріли Харкова не вщухають, а люди виживають у підземеллях — ситуація в місті

Найбільший спальний район Харкова Салтівка з 24 лютого постійно знаходиться під обстрілами російських військових. Лише вчора тут загинули четверо людей, ще 26 зазнали поранень.

У міськраді підрахували, що вже зруйновано 2 тисячі багатоповерхівок, кілька десятків лікарень, понад 50 дитсадків і шкіл.

За даними правоохоронців, станом на вчорашній вечір від російських обстрілів на Харківщині загинули вже 560 людей, 26 із них — діти.

Мікрорайон Північна Салтівка — вже давно передова. Люди там виживають без газу, світла, води і зв’язку. Підвали будинків та шкіл стали прихистком для харків’ян, проте з кожним днем ситуація лише загострюється.

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Приїжджати сюди волонтерам нині складно через постійні обстріли, тож не всі наважуються заїжджати в цей район. Дивися репортаж, як живе Харків сьогодні.

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