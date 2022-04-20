Запеклі бої на сході України та масштабні втрати Росії у війні: ситуація на фронті 20 квітня

Російські орки не припиняють спроб захопити нашу країну, проте Збройні сили України стримують навалу та мужньо обороняють рідну землю.
Генеральний штаб ЗСУ поділився втратами ворога та розповів про ситуацію на фронті станом на ранок 20 квітня.
У Донецькій та Луганській областях за минулу добу ЗСУ відбили десять атак російських окупантів та знищили:
Угруповання Повітряних сил ЗСУ уразили дев’ять повітряних цілей:
На Донецькому і Таврійському напрямках продовжуються бої в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог перегруповується з метою подальшого наступу на Лиман.
Противник намагається наступати з метою просування вглиб Попасної, веде штурмові дії у районі населеного пункту Мар’їнка. Основні зусилля противник зосереджує на захопленні Маріуполя, продовжує штурм заводу Азовсталь.
На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста.
На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне.
На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, обстрілює позиції наших військ, веде бойові дії в районі Олександрівки.
Напередодні президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розповів про те, яка ціна зволікання західних партнерів щодо надання Україні зброї. Дивися онлайн нове звернення Зеленського від 19 квітня.