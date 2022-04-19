У рейтингах українська армія давно заслуговує бути вище російської — нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому розповів про те, яка ціна зволікання західних партнерів щодо надання Україні зброї.
Тези зі звернення глави держави Вікна публікують нижче:
— Це їхній моральний обов’язок (партнерів) допомогти захистити свободу. Допомогти врятувати життя тисяч українців, – наголосив Зеленський.
Кожен день зволікання з наданням зброї дає окупантам можливість вбити більше українців.
Кожен день зволікання з наданням зброї дає окупантам можливість вбити більше українців.
Повне відеозвернення Зеленського 19 квітня дивись у відео.
Нагадаємо, 19 квітня російські військові скинули надпотужну бомбу на лікарню в Маріуполі. В Азові кажуть про те, що багато людей залишаються під завалами, втім офіційного підтвердження цій інформації досі немає.